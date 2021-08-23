Инвестбанкир Щербович приобрел 9% в УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Управляющий партнер и основатель инвестиционной компании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович в середине августа приобрел 9% в УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Пропорционально свои доли в УК сократили ее основатели Александр Вершинин и Вера Соколовская, которые теперь владеют по 45,5%.

УК "Ньюлайн Эссет Менеджмент" была создана в октябре 2020 года, получила лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в мае 2021 года. Согласно отчету компании по ОСБУ за первое полугодие 2021 года, активы УК составляют 21 млн рублей.

Щербович родился в 1974 году. В 1992-1994 годах он работал в приватизационном отделе Международной финансовой корпорации (IFC). В 1994 году он был консультантом группы мониторинга фондового рынка при ФКЦБ. В 1995 году лг пришел работать в "Объединенную финансовую группу" (ОФГ), созданную Чарльзом Райаном и Борисом Федоровым, позднее стал президентом группы. В 2006 году Deutsche Bank купил ОФГ, после чего Щербович стал президентом Deutsche UFG, руководителем инвестбанковского направления "Дойче банка".

Перед кризисом, в 2007 году, Щербович покинул "Дойче банк" и создал инвесткомпанию United Capital Partners, где стал президентом и управляющим партнером.

В 2017 году Щербович впервые вошел в список богатейших бизнесменов России, составленный журналом Forbes. В рейтинге 2020 года он занимает 135-е место с состоянием $750 млн.