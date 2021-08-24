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ВС РФ запретил ФНС блокировать не использующиеся для бизнеса счета ИП

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) не вправе требовать блокировки банковских счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), которые открыты для личных целей, а не для ведения бизнеса, решил Верховный суд (ВС) РФ. Налоговые долги с "личных" счетов она может взыскивать только через суд и в рамках исполнительного производства.

К такому выводу ВС РФ пришел по итогам рассмотрения двух жалоб госбанка ВТБ, у которого в 2019 году возник спор с налоговыми инспекциями в Московской и Псковской областях, требовавшими приостановить операции по счетам ИП Светланы Валюх и Ольги Корнеевой из-за долга перед бюджетом в размере 2,08 млн рублей и 68 тыс. рублей соответственно. ВТБ требования исполнил частично: "заморозил" несколько счетов, открытых этими клиентами именно как ИП, а счета, открытые в качестве физлиц, трогать не стал.

Вскоре инспекции обнаружили расходные операции по "обычным" счетам - у Валюх на общую сумму в 502 тыс. рублей, а у Корнеевой - на 574 тыс. рублей. После этого претензии предъявили уже самому банку - оштрафовали его на 100 тыс. рублей и 65 тыс. рублей на основании статьи 134 Налогового кодекса (НК) РФ. Она устанавливает штраф в 20% от неправомерно перечисленной суммы.

Во время последовавшего затем разбирательства ВТБ настаивал, что был прав, так как в пункте 11 статье 76 НК РФ о блокировке счетов нет упоминания физических лиц, говорится об организациях, ИП, нотариусах и адвокатах. Кроме того, есть инструкция Банка России от 2014 года "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", которая четко разграничивает счета одного и того же физического лица, предназначенные и не предназначенные для ведения предпринимательской деятельности. Согласно этому документу, счета ИП открываются и ведутся отдельно от счетов, по которым совершаются не связанные с предпринимательской деятельностью операции.

Однако три судебных инстанции согласились с налоговыми инспекциями в том, что предназначение счета ИП не имеет значения в рассматриваемой ситуации и блокировать надо все. Эти решения были обоснованы доводом о том, что в пункте 11 статьи 76 НК РФ не говорится о приостановке операций только по открытым для ведения предпринимательской деятельности счетам ИП.

ВС РФ, куда пожаловался ВТБ, согласился с его доводом о том, что в отличие от ИП и юрлиц взыскание налогов с физлиц возможно только в судебном порядке (статья 48 НК РФ). А в отношении граждан-индивидуальных предпринимателей бесспорное взыскание налогов возможно только в ограниченном объеме: "в отношении задолженности по налогам, уплачиваемым в связи с ведением предпринимательской деятельности (например, налог на добавленную стоимость, налог по упрощенной системе налогообложения), и применительно к счетам в банке, открытым гражданином для ее ведения", указал ВС РФ. Он подчеркнул, что списывать в таком порядке деньги со счетов, открытых гражданином со статусом ИП для личных нужд, недопустимо.

Отверг суд и заявленный налоговым органом во время заседания в ВС РФ довод, согласно которому блокировка может производиться на основании закона об исполнительном производстве с учетом ограничений (ограничения могут касаться не более 50% заработной платы и иных аналогичных доходов, не должны затрагивать социальные выплаты). В случае с ВТБ налоговый орган пытался действовать во внесудебном порядке, отметил ВС РФ на что права не имеет: НК РФ не наделяет банки правом контролировать правомерность осуществления гражданином тех или иных расходных операций.

Не отменяет эти подходы и отсутствие денег для взыскания долгов на "предпринимательских" счетах гражданина-ИП, а также зачисление выручки от предпринимательской деятельности на личный счет гражданина. Налоговые органы могут воспользоваться опцией взыскания на имущество гражданина в порядке исполнительного производства, требовать взыскания задолженности в судебном порядке, указывает ВС РФ.

В связи с этим ВС РФ отменила акты нижестоящих судов и признала неправомерным решение налогового органа о привлечении ВТБ к ответственности.

ВТБ по итогам первого полугодия 2021 года занял второе место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". В первом полугодии 2021 года ВТБ увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза год к году, до 129,5 млрд рублей.

60,93% акций ВТБ принадлежит государству. Помимо НПФ "Открытие" с долей 4,99% крупными акционерами банка являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Qatar Holding LLC (2,35%).

ВС РФ ФНС

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