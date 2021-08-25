ЮГК выступила против продажи доли Petropavlovsk в IRC на заявленных условиях

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Компания "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk, заявила, что выступает против продажи доли Petropavlovsk в производителе желруды IRC на заявленных условиях - за $10 млн, поскольку эти условия не отвечают деловым интересам Petropavlovsk.

ЮГК попросила провести собрание владельцев облигаций Petropavlovsk для рассмотрения вопроса, отвечает ли сделка интересам золотодобытчика и должна ли она быть полностью исполнена. Компания считает, что получение согласия бондодержателей является "самым разумным вариантом действий для компании Petropavlovsk".

В марте 2020 года Petropavlovsk заключил соглашение с инвесткомпанией Stocken Board о продаже 29,9% IRC за $10 млн при выполнении определенных отлагательных условий. В соответствии с одним из них, когда будет получено согласие Газпромбанка на совершение сделки, и соглашение станет обязательным, совет директоров Petropavlovsk должен решить, требует ли сделка одобрения владельцев еврооблигаций-2022.

В мае 2021 года Petropavlovsk объявил, что Газпромбанк дал свое согласие на совершение сделки, и соглашение стало обязательным для исполнения. В этот период, отмечает ЮГК, рыночная стоимость доли в IRC значительно превышала $10 млн и составляла около $100 млн.

"ЮГК полагает, что из-за логистических преимуществ, расположения производственных активов IRC и общего прогноза по рынку железной руды IRC обладает высоким потенциалом роста, и что денежное вознаграждение в размере $10 млн по предполагаемой сделке не отражает ее принципиальную стоимость, особенно учитывая, что рыночная стоимость доли Petropavlovsk в IRC в период, когда соглашение стало обязательными для исполнения, превышала $100 млн", - заявляет "Южуралзолото".

Менеджмент Petropavlovsk неоднократно говорил, что главная цель сделки - не продать долю как таковую, а избавиться от гарантии, которую Petropavlovsk предоставляет IRC по обязательству перед Газпромбанком.

"По данным анализа, проведенного ЮГК, улучшенные финансовые показатели IRC и прогнозируемые цены на железную руду на 2021 год должны позволить IRC погасить задолженность по кредитным договорам в срок в IV квартале 2021 года. В этой связи досрочное освобождение от поручительств по кредиту не может считаться существенным встречным предоставлением в сделке по продаже стратегической доли в финансово стабильной компании", - парирует ЮГК.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Крупнейшим акционером с долей 31,1% является Petropavlovsk, входящий в топ-5 российских золотодобытчиков. В свою очередь крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.