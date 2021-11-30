Крупнейший акционер Petropavlovsk через суд пытается блокировать продажу доли в IRC

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk, подала иск в Высокий суд Лондона к самому Petropavlovsk и членам его совета директоров лично.

Как сообщает Petropavlovsk, ЮГК требует созвать внеочередное собрание акционеров для обсуждения сделки по продаже доли в IRC, а также запретить совету директоров Petropavlovsk предпринимать какие-либо шаги для закрытия этой сделки.

В прошлом году Petropavlovsk заключил соглашение с инвесткомпанией Stocken Board о продаже 29,9% IRC за $10 млн при выполнении определенных отлагательных условий. В мае текущего года, когда Газпромбанк, кредитор IRC, дал свое согласие на сделку, соглашение стало обязательным для исполнения.

ЮГК в августе заявила, что против сделки на заявленных условиях, и сейчас продолжает придерживаться этой позиции. Данная сделка заключалась в иных экономических условиях, поясняет ЮГК, в частности, цена по ней существенно ниже текущей рыночной стоимости 29,9% акций IRC, которая составляет около $65 млн.

Менеджмент Petropavlovsk неоднократно говорил, что главная цель сделки - не продать долю как таковую, а избавиться от гарантии, которую Petropavlovsk предоставляет IRC по обязательству перед Газпромбанком.

Между тем, отмечает ЮГК, чистый долг IRC не превышает $60 млн, и досрочное освобождение Petropavlovsk от поручительств перед Газпромбанком "не может рассматриваться как справедливое встречное предоставление за продаваемый пакет акций IRC". По данным IRC, баланс денежных средств компании на конец сентября составил примерно $58 млн. В III квартале компания досрочно погасила $70 млн по кредитной линии Газпромбанка, долг сократился до $118 млн.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ. Крупнейшим акционером с долей 31,1% является Petropavlovsk, входящий в топ-5 российских золотодобытчиков. В свою очередь крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует Константин Струков. Вторым крупнейшим акционером Petropavlovsk является группа фондов Prosperity, управляет около 15%.