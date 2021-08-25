Структура АФК купила 71% производителя нано- и микроспутников "Спутникс"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Входящая в АФК "Система" Sitronics Group получила 71,06% ООО "Спутникс" - частной компании-производителя нано- и микроспутников, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

АО "Ситроникс" вошла в капитал компании 23 августа, остальные 28,94% компании распределены между шестью физлицами.

В пресс-службе Sitronics "Интерфаксу" подтвердили, что группа вошла в капитал "Спутникса", не раскрыв финансовые условия сделки. В компании добавили, что в перспективе доля Sitronics в "Спутниксе" может быть увеличена.

"Спутникс" специализируется на производстве спутников массой от 1 до 200 кг, компонентов и платформ малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования.

Компания зарегистрирована в 2011 году. Выручка ООО по итогам 2020 года составила 108,33 млн рублей, чистая прибыль - 42,96 млн рублей.

"Мировой рынок нано- и микроспутников в ближайшие несколько лет будет расти быстрыми темпами. Спрос на сервисы и услуги на основе спутниковых данных будет только расти, причем в большей степени у коммерческих компаний. Мы планируем, что приобретение "Спутникс" позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка", - заявил через пресс-службу председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков.

Президент Sitronics Николай Пожидаев сказал, в свою очередь, что сделка обеспечивает группе "преимущество при создании новых для российского рынка сервисов, уменьшая долю зависимости от иностранных поставщиков космических данных".

За счет сделки Sitronics планирует предоставлять цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников для широкого круга государственных и бизнес-заказчиков - речь идет о дальнейшем развитии решений в сфере морского судоходства и навигации; внедрении сервисов геоаналитики и космического мониторинга для решения задач по контролю климатических изменений, выявления лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы, мониторинга сельскохозяйственных угодий и другом.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, а также занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT и телеком оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Выручка группы в 2020 году составила 29,5 млрд рублей, эффективная доля владения АФК "Система" - 100%.