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Квартальная выручка АФК "Система" выросла на 16%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года выручка ПАО АФК "Система" увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации.

Скорректированная OIBDA "Системы" в отчетном периоде показала рост на 6,7% - до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%.

Квартальные результаты корпорации оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали роста выручки "Системы" на 14,34% - до 177,37 млрд рублей. Они прогнозировали OIBDA в 57,42 млрд рублей (рост на 4,7%) и рентабельность показателя в 32,4%.

Динамика квартальных показателей обусловлена динамикой публичных и непубличных компаний из портфеля АФК - ПАО "МТС", Segezha Group, "Степи", "Медси", а также "Биннофарм Групп".

Телеком-оператор МТС во II квартале показал рост выручки на 10,6% - до 128,6 млрд рублей, OIBDA - на 10,8% - до 57,1 млрд рублей.

Лесопромышленный холдинг Segezha отчитался о росте выручки во II квартале на 44,9% - до 24,5 млрд рублей, OIBDA составила 8,2 млрд рублей, показав рост в 2,3 раза.

Агрохолдинг "Степь" в отчетном квартале нарастил выручку на 76,6% - до 4,8 млрд рублей, скорректированная OIBDA компании увеличилась на 2,2% - до 2 млрд рублей.

Выручка сети медклиник "Медси" увеличилась на 60,3% - до 7,4 млрд рублей - в связи с восстановлением спроса на плановую медпомощь при сохраняющемся спросе на COVID-услуги, а также развитием помощи на дому и телемедицины.

Вслед за выручкой скорректированная OIBDA "Медси" увеличилась на 60,7% - до 1,9 млрд рублей. При этом вклад в OIBDA от участия в девелоперском проекте по строительству ЖК "Небо" составил 0,6 млрд рублей.

"Медси" зафиксировала рост загрузки на 32 п.п. год к году до 55% в амбулатории и на 9 п.п. до 92% в стационарах, при этом средний чек снизился на 30,1% - до 2,9 тыс рублей (из-за снижения доли COVID-услуг, которое было компенсировано значительным ростом числа посещений и оказываемых услуг).

Фармхолдинг "Биннофарм Групп" в отчетном периоде зафиксировал рост выручки на 5,6% - до 5,8 млрд рублей, при этом OIBDA выросла на 58,4% и достигла 2,1 млрд рублей за счет реализации диверсифицированной стратегии, нацеленной на усиление присутствия в различных сегментах фармрынка.

Выручка рентных активов АФК "Система" (АО "Бизнес-Недвижимость") сократилась на 4,8% - до 948 млн рублей из-за сокращения доходов от продажи земельных участков в Московской области. OIBDA выросла на 73,2% - до 718 млн рублей за счет оптимизации затрат и снижения кадастровой стоимости по земельным участкам.

Выручка электросетевой компании БЭСК осталась на уровне II квартала 2020 года - 4,5 млрд рублей; рост выручки сдержало снижение потребления в нефтегазовом секторе из-за сделки ОПЕК+. OIBDA компании при этом увеличилась на 37,2% - до 1,7 млрд рублей за счет роста прочих операционных доходов.

Гостиничная сеть Cosmos Hotel Group во II квартале нарастила выручку в 5 раз - до 1 млрд рублей в связи со снятием значительного числа COVID-ограничений. Скорректированная OIBDA группы составила 286 млн рублей против отрицательного показателя в 193 млн рублей годом ранее.

Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" во II квартале составил 3,4 млрд рублей против прибыли в 1,9 млрд рублей годом ранее.

CAPEX корпорации составил 36,6 млрд рублей на фоне инвестиций МТС в развитие сети и новые направления бизнеса, капзатрат Segezha Group в модернизацию Сегежского ЦБК, Сокольского ЦБК и приобретение новых конвертинговых линий; инвестиций "Степи" в развитие молочно-товарных ферм, обновление парка сельхоз техники и выкуп земельных паев.

Финансовые обязательства корпцентра АФК "Система" увеличились на 6% - до 210 млрд рублей - в связи с размещением рублевых облигаций.

АФК Система МТС Степь Медси Биннофарм Segezha Group

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