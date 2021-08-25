Рекламодателям повысят расценки размещения на ТВ на 15-20%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Главный продавец телерекламы "Национальный рекламный альянс" из-за ажиотажного спроса повысит в 2022 году стоимость размещения на 15-20%, сообщил "Коммерсанту" гендиректор альянса Алексей Толстоган.

"Инфляция на национальном и региональном ТВ составит 15–20% при росте бюджета 7–10%, при размещении на Москву рост достигнет 30%, - сообщил он. - В прошлом году рынок ТВ-рекламы в России упал на 3%, а в этом может вырасти на 12–13%".

Источники газеты в рекламных агентствах подтвердили, что спрос на рекламу на телевидение сильно вырос, поскольку бюджеты после кризиса восстановились. Они напомнили, что в 2020 году НРА заключил больше, чем обычно, двух- и даже трехлетних сделок по старым ценам, на этом фоне, по их словам цена новых сделок "будет запредельной".

Руководитель независимого медиааудитора ECI Rus Дмитрий Кураев считает, что к заявленному росту цен добавятся повышенные сезонные коэффициенты на осень 2022 года и рост наценки на возможность выбрать конкретный рекламный блок для выхода рекламы с 7% до 15%, то есть по рекламодателям, претендующим на более качественный инвентарь, придется наиболее серьезный удар. По оценке ECI Rus, на 2022 год в связи с продолжающимся падением телесмотрения инвентарь сократится на 3–5%.

Опрошенные изданием рекламные агентства сообщили об обострении проблемы дефицита инвентаря из-за сокращения телеаудитории. В 2018 году рынок справился с этой проблемой, поскольку каналам законодательно разрешили увеличить количество минут рекламы с 9 до 12 в час за счет перераспределения "ночных" минут, напомнили они.

НРА изучает возможность расширить инвентарь за счет измерения зрителей прямого эфира в разных средах, включая ТВ-приставки и видеосервисы — пока эти контакты с аудиторией не посчитаны и не проданы, говорит источник "Коммерсанта", близкий к альянсу.

"Мы ожидаем тяжелых переговоров между НРА и рекламодателями, которые не будут готовы принять такой уровень инфляции. Можно предвидеть снижение спроса на суперфикс, самые дорогие ТВ-каналы и самые дорогие месяцы размещения (сентябрь—ноябрь)", - сказал Дмитрий Кураев.

НРА учрежден крупнейшими телехолдингами для продажи рекламы на их каналах в 2016 году вместо прежнего селлера Vi. Последний раз альянс существенно повышал расценки в 2017 году - на 15%.