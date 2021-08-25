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Adidas столкнулся с проблемами в цепях поставок из-за локдаунов во Вьетнаме

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Компании в секторе розничной торговли, в числе которых Adidas AG, Foot Locker Inc и Buckle Inc, столкнулись с риском нехватки запасов на складах в связи с приостановкой предприятий во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса.

Аналитики уже высказывают опасения относительно последствий перебоев в цепях поставок для магазинов игрушек в ключевой сезон праздничного шопинга.

В числе других препятствий – поиск контейнеров и грузовиков для транспортировки товаров и расходы, связанные с решением проблем в цепях поставок.

Согласно данным Panjiva, "на Вьетнам пришлось 39,8% импорта США по морю за 12 месяцев до 31 июля после того, как показатель вырос на 12,5% в годовом выражении во втором квартале 2021 года и на 44,5% в июле", говорится в недавнем докладе компании.

Топ-менеджеры компаний принимают меры для решения проблемы, однако признают, что это будет непросто, пишет MarketWatch.

"Очевидно, что приостановка работы предприятий во Вьетнаме будет иметь более длительные последствия", - отметил главный исполнительный директор Foot Locker Ричард Джонсон в ходе конференц-колла с инвесторами.

В свою очередь, CEO Buckle Деннис Нельсон прогнозирует задержки в поставках продукции.

"Наиболее существенно пострадавшей страной является Вьетнам, власти которого ввели масштабные локдауны на предприятиях. В результате большинство производственных мощностей поставщиков в стране были недоступны с середины июля, при этом текущие ограничения продлятся до 15 августа", - сказал главный исполнительный директор Adidas AG Каспер Рорстед в ходе телеконференции с инвесторами после публикации результатов компании.

Китай также сталкивается с проблемами в цепях поставок из-за пандемии. В стране находится восемь из 10 наиболее загруженных портов в мире, что также усложняет ситуацию для брендов и ритейлеров в США и по всему миру с приближением начала праздничного сезона шопинга.

Adidas Foot Locker Вьетнам

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