Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Проблемы в глобальных цепочках поставок могут сохраниться и в 2022 г.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Проблемы в глобальных цепочках поставок, которые казались временными, вероятно, будут сохраняться в течение большей части следующего года, поскольку распространение штамма COVID-19 "дельта" создало новые трудности для промышленного производства в Азии и нарушило работу судоходной отрасли.

Производители, которые ранее уже столкнулись с нехваткой ключевых компонентов, а также с повышением цен на сырьевые товары и энергоносители, вынуждены конкурировать друг с другом за возможность транспортировки продукции, и это привело к скачку ставок фрахта до рекордных уровней, а также к повышению цен экспортерами.

ЭкономикаAdidas столкнулся с проблемами в цепях поставок из-за локдаунов во ВьетнамеЧитать подробнее

"Нам не хватает компонентов, нам не хватает контейнеров, и цены на все резко выросли", - говорит Кристофер Тсэ, главный исполнительный директор гонконгской Musical Electronics Ltd., выпускающей широкий круг потребительских товаров от Bluetooth-колонок до кубиков Рубика. По словам Тсэ, цены на магниты, используемые в игрушках, выросли на 50% с марта текущего года.

Закрытие портов в Китае

Политика нулевой терпимости Китая к COVID-19 приводит к тому, что даже небольшие вспышки заболеваемости несут в себе серьезные проблемы для мировой торговли. Так, ранее в этом месяце Китай закрыл на две недели один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника коронавирусной инфекцией.

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частично приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также к скачку стоимости фрахта.

"Перегруженность портов и нехватка контейнерных мощностей могут сохраниться и в четвертом квартале и даже до середины 2022 года, - отмечает Се Хуэй-Цюань, президент тайваньской Evergreen Marine Corp., одного из крупнейших в мире операторов контейнерных перевозок. - Если пандемия не будет взята под контроль, перегруженность портов может стать новой нормой".

Стоимость отправки контейнера из Азии в Европу в настоящее время примерно в 10 раз выше, чем она была в мае 2020 года, в то время как транспортировка грузов из Шанхая в Лос-Анджелес выросла более чем в 6 раз, свидетельствуют данные Drewry World Container.

Повышение стоимости фрахта, а также цен на полупроводниковые компоненты, будет способствовать усилению инфляции, отмечает главный экономист Maybank Kim Eng Research Pte. в Сингапуре Чуа Хак Бин. Многие компании уже заявили о планах повышения цен на свою продукцию в связи с ростом их расходов.

В США экономисты ухудшают прогнозы роста ВВП на текущий год и поднимают прогнозы инфляции на 2022 год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты недавнего опроса экспертов. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает рост индекса потребительских цен PCE до 4% в третьем квартале и 4,1% в четвертом квартале.

Коронавирус

Новости по теме

Новости

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане

Россия накануне эвакуировала 360 граждан РФ, около 100 остались в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Во Франции осужден условно заподозренный в связях с талибами афганский беженец

Афганистан во власти талибов

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

Афганистан во власти талибов

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула
Пандемия коронавируса

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

Афганистан во власти талибов

Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');