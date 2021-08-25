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РФ в I полугодии увеличила импорт пальмового масла на 12%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 12% по сравнению с показателем за первое полугодие 2020 года, до 529 тыс. тонн, сообщил Росстат.

В частности, в июне импорт вырос на 75,2% к прошлогоднему показателю и на 69,6% к предыдущему месяцу, до 106 тыс. тонн.

В первом полугодии 2020 года импорт пальмового масла снизился – на 6,4% (в июне – на 36,3% в годовом выражении).

Росстат также сообщил, что импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла в первом полугодии 2021 года вырос на 16,8%, до 0,7 тыс. тонн. Поставки на рынок РФ кокосового, пальмоядрового масла также выросли на 16,8%, до 61,7 тыс. тонн.

Росстат

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