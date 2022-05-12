Правительство РФ отменило льготную ставку НДС для фракций пальмового масла

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ отменило льготную ставку НДС в 10% для фракций пальмового масла.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, постановление, исключающее эту продукцию из списка товаров, которые облагаются льготной ставкой, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение принято для снижения использования пальмового масла в пищевых продуктах, уточняется в сообщении.

Изменения в Налоговый кодекс, которые ввели для пальмового масла стандартную ставку НДС в 20%, были утверждены в РФ в 2019 году. Тогда же постановлением правительства этот продукт был исключен из списка товаров, облагаемых льготным НДС.

"Вместе с тем в перечне кодов видов продовольственных товаров Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКВЭД) для применения пониженной ставки налога при продаже и перечне кодов видов продовольственных товаров, для которых действует льготный НДС при ввозе в Россию, оставались фракции пальмового масла. Теперь из списка исключены и они. Таким образом, для пальмового масла и его фракций при ввозе в страну и продаже на территории России будет действовать стандартная ставка НДС в 20%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным ФТС, РФ в 2021 году импортировала 1,099 млн тонн пальмового масла, что на 7,2% больше, чем в 2020 году. Стоимость поставок выросла на 60,2%, почти до $1,3 млрд.