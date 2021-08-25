Выпуск легковых машин в РФ в июле упал впервые с августа 2020 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в июле 2021 года впервые с августа прошлого года показало отрицательную динамику, снизившись в годовом выражении на 8,8%, до 102 тысяч штук. Это следует из данных Росстата и расчетов "Интерфакса" на основании публикаций ведомства за предыдущие периоды.

В августе 2020 г., как сообщалось, российские автозаводы произвели всего 83 тыс. легковых машин.

По сравнению с июнем 2021 г. снижение выпуска легковых машин в РФ в июле 2021 г. составило 16,7%.

За январь-июль в стране было выпущено 838 тыс. легковых автомобилей (+34,3% к соответствующему периоду 2020 г. и -6,3% к январю-июлю докризисного 2019 г.)

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов отмечает, что отчасти июльское снижение выпуска легковых машин может быть обусловлено относительно высокой базой июля прошлого года (по прошлогодним данным Росстата - 113 тыс. шт.)

"Второй момент - мы видим, что в июле этого года наблюдалось снижение спроса на рынке относительно высокой базы продаж прошлого года. При этом само замедление спроса связано с нехваткой автомобилей. Думаю, что есть определенные сложности в плане комплектующих у автозаводов", - сказал Беспалов "Интерфаксу", напомнив о перебоях в работе конвейера "АвтоВАЗа" из-за последствий дефицита чипов.

Производство грузовиков в РФ в июле текущего года подскочило в годовом выражении на 37,2%, до 14,4 тыс. шт. К июню этого года оно снизилось на 12,5%.

По итогам семи месяцев 2021 г. в РФ выпущено 100 тыс. грузовиков (+54,8% к январю-июлю 2020 г. и +22,6% к тому же периоду 2019 г.)

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в июле в РФ было выпущено 1,2 тыс. шт. (+23,3% к июлю 2020 г. и -14,3% к июню 2021 г.)

За январь-июль 2021 г. в РФ произведено 7,3 тыс. автобусов большого класса, что, по данным Росстата, превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 8%.

Двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в июле в РФ было выпущено 29 тыс. шт.: на 2,1% больше июля 2020 г. и на 4,9% меньше июня этого года. За январь-июль их было произведено 193 тыс. шт. (+22,6% г/г).

Производство автомобильных кузовов в июле, по данным Росстата, взлетело на 69,7%, до 4,1 тыс. шт. (+11,1% к июню текущего года). За январь-июль 2021 г. их выпуск подскочил в годовом выражении на 43,4%, до 21,9 тыс. шт.

Росстат в своем докладе подчеркивает, что данные по выпуску важнейших видов продукции приведены с учетом корректировки в соответствии с ведомственным приказом от августа прошлого года (№470).

Основными производителями легковых машин в РФ являются АО "АвтоВАЗ", ПАО "Соллерс Авто"" ("УАЗ"; СП с Ford, Mazda и Isuzu), ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), ООО "Тойота Мотор" (завод Toyota в Петербурге), ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (завод китайской Great Wall в Тульской области), ООО "Фольксваген Груп Рус" (завод Volkswagen в Калуге), ООО "ПСМА Рус" (завод группы Stellantis и Mitsubishi в Калуге) и калининградский "Автотор"; грузовых - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ", автозавод "Урал".