"КАМАЗ" получит на развитие дополнительно 1 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство сообщило, что решило направить больше 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовиков "КАМАЗа". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти деньги позволят предприятию возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов - основных силовых элементов транспортных средств, отметилач пресс-служба кабмина.

Это решение премьер принял после рабочей поездки на завод компании в Набережные Челны в начале июня. Там гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин рассказал, что завод планирует наращивать объемы производства автомобилей, увеличить производство моторов, мостов и колесных редукторов, повысить уровень локализации кабин для грузовиков. "Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 17 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 4 млрд рублей - на НИОКР", - говорилось в годовом отчете компании.

Мишустин тогда поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию "КАМАЗа", а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в России, основной сегмент работы которого - автомобили массой 14-40 тонн. Бизнес-план компаниия, повышенный в середине года, предполагает продажу в 2021 году в общей сложности 39,5 тысяч грузовиков, в том числе 5 тысяч - за рубежом.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%; по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).