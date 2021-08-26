Минтранс предложил дать моногородам приоритет на перевозки экспортного угля

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минтранс предложил в перевозках по железной дороге предоставить приоритет отправляемому на экспорт углю с градообразующих предприятий моногородов Дальневосточного федерального округа, пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленный проект правительственного постановления.

Документ предполагает изменение правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Минтранс считает, что в этих правилах нужно прописать "приоритетный характер экспортных перевозок сырьевых энергетических грузов в полувагонах" из моногородов ДФО. Объемы перевозок министерство предлагает определять по данным за три предшествующих года, делать это будет Минэнерго на основе данных РЖД.

Основной груз на сети РЖД – каменный уголь, пишут "Ведомости", на него приходится 28% в общем объеме грузов. Суммарная провозная способность "восточного полигона" - 144 млн тонн, из которых на уголь приходится около 122 млн. В рамках II этапа реконструкции БАМа и Транссиба планируется расширить их до 180 млн тонн в 2024 году.

Из перечня моногородов следует, что на Дальнем Востоке уголь добывают в Райчихинске Амурской области, якутском Нерюнгри, Шерловой Горе (Забайкалье), приморских Новошахтинском и Липовцах, Саган-Нуре (Бурятия) и Чегдомыне (Хабаровский край). Это относительно небольшие активы. Угольные активы в Райчихинске и Нерюнгри принадлежат "Русскому углю" и "Якутуглю" "Мечела" соответственно, в остальных населенных пунктах - СУЭК. Компании не предоставили комментарии "Ведомостям".

Распространить право приоритета на уголь из моногородов, находящихся за пределами ДФО, Минтранс не предлагает, отмечает газета.

Проект постановления был подготовлен по решению президиума правительственной комиссии по транспорту по итогам заседания 18 июня. Тогда Минтрансу поручили представить предложения по вывозу грузов в рамках развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, не допуская снижения погрузки с градообразующих предприятий моногородов к среднегодовому уровню в 2018-2020 годах.

Издание напоминает, что уголь – основной груз, который везут в восточные порты. Очередность перевозок прописана в правилах недискриминационного доступа, утвержденных в 2003 году. Они предусматривают приоритет для перевозок экспортных сырьевых энергетических грузов в полувагонах. Отдельных преференций моногородам в правилах до сих пор не было.

В моногородах Дальнего Востока большая часть предприятий добывает бурые угли, которые из России практически никогда не экспортируются, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Большого притока новых экспортных объемов не ожидается, поэтому не последует и серьезных ограничений на рынке из-за приоритетных поставок для моногородов, считает он.