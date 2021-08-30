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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу "Эльгаугля" о приоритете на БАМе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Профильные министерства выразили предварительную готовность предоставить "Эльгауглю" Альберта Авдоляна право первоочередного провоза 20 млн тонн угля в год по Байкало-Амурской магистрали, пишет "Коммерсантъ". "Эльгауголь" рассчитывала на 27-30 млн тонн.

По сведениям газеты, консенсус достигнут на уровне Министерств транспорта и энергетики и ОАО "РЖД".

Ранее в августе стало известно, что "Эльгауголь" попросила Минтранс обеспечить гарантированный вывоз добываемого угля в период строительства собственной железнодорожной ветки от Эльги и порта на Охотском море. Компания рассчитывает построить эти объекты за пять лет, потратив 97 млрд рублей, и после этого уйти с БАМа на собственную дорогу.

Как выяснило издание, Минтранс, ОАО РЖД и Минэнерго предложили дать "Эльгауглю" право приоритетного провоза на 20 млн тонн в год, а не 27–30 млн тонн. Для этого в 2022–2023 годах придется снизить вывоз угля по БАМу из других регионов совокупно на 18 млн тонн. Это затронет угольщиков из Хакасии и Бурятии, но не Кузбасса, поскольку Владимир Путин 2 марта поручил нарастить поставки угля из региона на восток к 2024 году на 30%, или 15 млн тонн, отмечает "Коммерсантъ".

В Хакасии и Бурятии работают крупные угольные компании - "СУЭК" Андрей Мельниченко, "Коулстар" Эдуарда Худайнатова и "Русский уголь" Михаила Гуцериева, напоминает газета. Добыча "СУЭК" в Хакасии составляет 13 млн тонн, в Бурятии - 15 млн. "Коулстар" по итогам 2020 г. добыла в Хакасии 4 млн, "Русский уголь" - 5,8 млн.

"Мы верим, что РЖД и профильные ведомства смогут найти решения, которые будут позволять осуществлять перевозку в полном объеме угля всем предприятиям нашей страны. Зачастую это градообразующие предприятия, поэтому задача их стабильной работы стоит на первом плане", - заявил изданию представитель "СУЭК".

"По итогам обсуждений дано поручение продолжить рассмотрение вопроса для выработки эффективного решения и создания оптимальной модели для реализации проекта", - сообщил газете источник в Минэнерго.

Источник издания в угольной отрасли Хакасии говорит, что уменьшение лимитов перевозок для республики не только снизит налоговую базу, но и заблокирует развитие федерального проекта Бейского угольного кластера.

При этом, по данным "Коммерсанта", министерства обсуждают, как гарантировать уход "Эльгаугля" с БАМа по истечении 5-летнего срока. Так, по словам одного из источников газеты, в договор с "Российскими железными дорогами" может быть включено условие, по которому в случае предъявления груза к перевозке "Эльгауголь" кроме тарифа платил бы монополии штраф в 5 тысяч рублей с тонны.

Между тем, в самой угольной компании не стали отвечать на вопрос издания, сможет ли та построить линию Эльга-Чумикан, если ей гарантируют провоз по Байкало-Амурской магистрали только 20 млн тонн в год.

"При принятии инвестиционного решения о строительстве железной дороги необщего пользования и порта мы не учитывали и не учитываем любые изменения правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре ж/д транспорта, как и получение приоритетного провоза и других льгот со стороны государства, а также не планируем отключения от БАМа, тем более уплаты штрафов", - передал гендиректор "Эльгаугля" Исаев через пресс-службу компании.

При этом газета отмечает, что августовское письмо Исаева в Минтранс и не предусматривало изменение ПНД: в них уже есть пункт, позволяющий провозить грузы в первоочередном порядке по решению президента.

Эльгауголь РЖД Минтранс Эльга Охотское море БАМ Александр Исаев Альберт Авдолян Минэнерго РЖД СУЭК

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