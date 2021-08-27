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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Обеспокоенность инвесторов перспективами EM достигла максимума с июля 2020 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Инвесторы максимально с июля 2020 года обеспокоены перспективами развивающихся рынков (EM), говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 19 по 25 августа 2021 года составил $80 млн против $70 млн неделей ранее, согласно данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $50 млн против $60 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $80 млн против ушедших $120 млн ранее (11 недель оттоков).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала на уровне $30 млн по сравнению с ушедшими $20 млн ранее (вторая худшая неделя по оттоку в третьем квартале). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки в размере $10 млн против $5 млн за предыдущий период.

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