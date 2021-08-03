Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:40Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 337 843+465 621
Волейбол03:00Мужчины, Канада - РоссияПодробнее

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики
Архивное фото
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник одобрил выделение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ) объемом 456 млрд (эквивалентно $650 млрд) на восстановление мировой экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщается на сайте МВФ.

"Это историческое решение - крупнейшее распределение SDR в истории МВФ и стимуляция глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Решение о распределении средств вступит в силу 23 августа 2021 года.

Вновь созданные SDR будут распределены между членами МВФ пропорционально их квотам в фонде. Около 193 SDR ($275 млрд) планируется выделить формирующимся рынкам и развивающимся странам, но, по словам Георгиевой, МВФ постарается убедить более богатые страны перенаправить SDR в пользу более бедных и уязвимых экономик.

Как отмечается, одним из механизмов перенаправления средств в пользу бедных стран может стать Трастовый фонд на цели сокращения бедности МВФ. Фонд также изучает другие варианты помощи в восстановлении более бедных и уязвимых стран, в том числе создание нового фонда для обеспечения более устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.

Хроника 27 января 2020 года – 03 августа 2021 годаЭкономический кризис
МВФ Кристалина Георгиева

Новости по теме

Новости

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

"Газпром" не стал бронировать допмощности через Украину на IV квартал

Добыча "Газпрома" в июле стала максимальной за последние 13 лет

Фондовые индексы США завершили торги снижением, но выросли по итогам июля

Фондовые индексы США завершили торги снижением, но выросли по итогам июля

Фондовые индексы Европы снизились и завершили месяц разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы Европы снизились и завершили месяц разнонаправленной динамикой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');