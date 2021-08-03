МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник одобрил выделение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ) объемом 456 млрд (эквивалентно $650 млрд) на восстановление мировой экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщается на сайте МВФ.

" Это историческое решение - крупнейшее распределение SDR в истории МВФ и стимуляция глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Решение о распределении средств вступит в силу 23 августа 2021 года.

Вновь созданные SDR будут распределены между членами МВФ пропорционально их квотам в фонде. Около 193 SDR ($275 млрд) планируется выделить формирующимся рынкам и развивающимся странам, но, по словам Георгиевой, МВФ постарается убедить более богатые страны перенаправить SDR в пользу более бедных и уязвимых экономик.

Как отмечается, одним из механизмов перенаправления средств в пользу бедных стран может стать Трастовый фонд на цели сокращения бедности МВФ. Фонд также изучает другие варианты помощи в восстановлении более бедных и уязвимых стран, в том числе создание нового фонда для обеспечения более устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.