Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России, попросив одобрения на покупку провайдера "облачного" программного обеспечения Five9 Inc.

Ходатайство было направлено в ФАС 23 августа, говорится в материалах Zoom. В службе "Интерфаксу" подтвердили, что его получили и рассмотрят в установленные законом сроке (месяц с правом продления еще на два месяца).

В июле Zoom сообщила о намерении приобрести Five9 за $14,7 млрд, оплатив покупку своими акциями. Сделка станет крупнейшим поглощением в истории Zoom, она должна быть закрыта в первом полугодии 2022 года после получения одобрения со стороны акционеров Five9, а также регулирующих органов.

Zoom стала одним из крупнейших выгодоприобретателей перехода на удаленный режим работы и учебы в период пандемии COVID-19. Рыночная стоимость компании, которая провела IPO в 2019 году, взлетела более чем в три раза с момента начала распространения коронавирусной инфекции в США более года назад, преодолев планку $100 млрд.