Zoom приобретет провайдера "облачного" ПО за $14,7 млрд

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, покупает провайдера "облачного" программного обеспечения Five9 Inc. за $14,7 млрд.

Сделка будет полностью оплачена акциями, сообщает The Wall Street Journal. Акционеры Five9 получат за каждую принадлежащую им акцию по 0,5533 акции класса "А" Zoom.

Сделка станет крупнейшей покупкой в истории Zoom. Она позволит компании получить доступ на рынок контакт-центров, объем которого оценивается в $24 млрд.

Ее планируется завершить в первом полугодии 2022 года после получения одобрения со стороны акционеров Five9, а также регулирующих органов.

После ее закрытия Five9 станет подразделением Zoom. Главный исполнительный директор Five9 Роуэн Троллоп останется в этой должности, а также займет пост президента Zoom.

Финансовым консультантом Zoom в рамках этой сделки выступал Goldman Sachs, Five9 - Qatalyst Partners.

Zoom стала одним из крупнейших выгодоприобретателей перехода на удаленный режим работы и учебы в период пандемии COVID-19. Рыночная стоимость компании, которая провела IPO в 2019 году, взлетела более чем в три раза с момента начала распространения коронавирусной инфекции в США более года назад.

Выручка Zoom в первом квартале подскочила в 2,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла $956 млн. Результат превзошел как собственные прогнозы компании, так и ожидания аналитиков Уолл-стрит.

На закрытие рынка в пятницу рыночная стоимость Zoom составляла около $106,7 млрд, Five9 - $11,9 млрд.