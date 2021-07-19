Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 190 379 364+381 559

Zoom приобретет провайдера "облачного" ПО за $14,7 млрд

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, покупает провайдера "облачного" программного обеспечения Five9 Inc. за $14,7 млрд.

Сделка будет полностью оплачена акциями, сообщает The Wall Street Journal. Акционеры Five9 получат за каждую принадлежащую им акцию по 0,5533 акции класса "А" Zoom.

Сделка станет крупнейшей покупкой в истории Zoom. Она позволит компании получить доступ на рынок контакт-центров, объем которого оценивается в $24 млрд.

Ее планируется завершить в первом полугодии 2022 года после получения одобрения со стороны акционеров Five9, а также регулирующих органов.

После ее закрытия Five9 станет подразделением Zoom. Главный исполнительный директор Five9 Роуэн Троллоп останется в этой должности, а также займет пост президента Zoom.

Финансовым консультантом Zoom в рамках этой сделки выступал Goldman Sachs, Five9 - Qatalyst Partners.

Zoom стала одним из крупнейших выгодоприобретателей перехода на удаленный режим работы и учебы в период пандемии COVID-19. Рыночная стоимость компании, которая провела IPO в 2019 году, взлетела более чем в три раза с момента начала распространения коронавирусной инфекции в США более года назад.

Выручка Zoom в первом квартале подскочила в 2,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла $956 млн. Результат превзошел как собственные прогнозы компании, так и ожидания аналитиков Уолл-стрит.

На закрытие рынка в пятницу рыночная стоимость Zoom составляла около $106,7 млрд, Five9 - $11,9 млрд.

Zoom Five9

Новости по теме

Новости

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

ОПЕК+ ускоренно возвращает нефть, РФ сможет увеличить добычу до максимума. Обобщение

РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

ОПЕК+ увеличит добычу с августа на 400 тыс. б/с

ОПЕК+ увеличит добычу с августа на 400 тыс. б/с

Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД-181М

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');