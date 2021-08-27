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Bank of America решился на масштабные перестановки в руководстве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., один из крупнейших банков США, объявил о самых масштабных за несколько лет перестановках в руководстве: в отставку уйдут два топ-менеджера.

Операционный директор Том Монтаг, который отвечает за глобальные рынки и банковские операции, уйдет в отставку в конце текущего года. Также свой пост покинет вице-председатель совета директоров Энн Финукейн. Оба топ-менеджера останутся консультантами банка.

Главный исполнительный директор BofA Брайан Мойнихэн на протяжении последних лет сталкивается с призывами обновить состав руководства, чтобы дать возможность для карьерного роста более молодым сотрудникам. Многие из топ-менеджеров банка занимают свои должности на протяжении долгого времени, пишет The Wall Street Journal.

BofA - единственный из крупнейших американских банков, который за последнее время не объявлял о смене CEO. Между тем Мойнихэн не сообщил о планах уйти в отставку.

На подразделения, которыми руководит Монтаг, в прошлом году пришлась почти половина выручки банка. В свою очередь, Финукейн стала соратником Мойнихэна за многие годы совместной работы.

Монтаг перешел из Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. в Merrill Lynch перед тем, как компания была куплена BofA в разгар глобального финансового кризиса 2008-2009 года. Он занимался реорганизацией подразделений инвестиционного банкинга и трейдинга.

Финукейн работала с Мойнихэном в FleetBoston Financial Corp. до того, как BofA приобрел компанию в 2004 году. Она также занимала должность директора по маркетингу в период, когда банк проводил ребрендинг после финансового кризиса. В последние годы она сфокусировалась на инвестициях в устойчивое развитие.

Bank of America США Том Монтаг Энн Финукейн Брайан Мойнихэн

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