"КАМАЗ" сообщил о 4 млрд рублей полугодовой прибыли по МСФО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" составила 3,969 млрд рублей против 32 млн рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка автопроизводителя увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд рублей.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 81,4% и составил 10,996 млрд рублей.

Положительный денежный поток от операционной деятельности за отчетные шесть месяцев составил 2,982 млрд рублей против 7,554 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг группы увеличился до 88,311 млрд рублей, что компания объясняет "реализацией крупного инвестиционного проекта по развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей". Из отчетности "КАМАЗа" следует, что долгосрочные обязательства компании с начала года уменьшились на 15,8%, до 68,977 млрд рублей, в частности, за счет снижения обязательств по кредитам и займам до 52,524 млрд рублей (-20,3%). Краткосрочные обязательства за тот же период выросли на 25,3%, до 91,131 млрд рублей. В их числе кредиты и займы составили 30,169 млрд рублей (+30,1% с начала этого года), кредиторская задолженность - 44,391 (+24,6%).

Главным драйвером роста финансовых показателей "КАМАЗа" стало увеличение продаж грузовиков на внутреннем и внешнем рынках в годовом выражении на 45%, до 21 578 штук.

"На фоне общей положительной динамики рынка в 2021 году высокие финансовые показатели компании - это результат работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешная реализация инвестиционных проектов и достижения команды управленцев. Как и в предыдущие периоды, в приоритете было инновационное направление развития: мы стремимся к достижению высокого технического уровня, высокой эффективности продукции и технологий. Так, инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили почти 9 млрд рублей или 7,5% от выручки", - цитирует пресс-служба "КАМАЗа" гендиректора компании Сергея Когогина.

Выручка автопроизводителя от продажи грузовиков и сборочных комплектов за I полугодие 2021 г. составила 77,837 млн рублей (+59,7% г/г). "КАМАЗ" остаётся лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, занимая на нем долю в 47%. Компания также отмечает, что ее выручка от сегмента автобусов, электробусов и спецтехники за отчётный период увеличилась на 46,7%, до 17,077 млрд рублей.

"Положительные результаты в условиях жесткой конкуренции на рынке финансовых услуг продемонстрировал камазовский сегмент финансового лизинга. Доход составил 2,741 млрд рублей. Рост в 32% к уровню аналогичного периода прошлого года достигнут за счет высокого спроса на седельные тягачи нового модельного ряда и самосвалы, а также благодаря выгодным финансовым продуктам, привлекательным специализированным акциям", - добавляет автопроизводитель.

В августе 2021 года компания получила взнос в имущество от акционера на сумму 5,4 млрд рублей, указано также в отчете.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в России, основной сегмент работы которого - автомобили массой 14-40 тонн.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).