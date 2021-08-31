Акции "КАМАЗа" взлетели в цене на 40%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Акции "КАМАЗа" взлетели в цене в ходе торгов на Московской бирже во вторник на 40% (до 132,1 рубля за штуку, что является максимумом с июля 2008 года); рост ценных бумаг компании продолжается третий день подряд , поводом для него стала публикация финансового отчета за I полугодие 2021 года. При этом с учетом того, что free float данных акций не очень большой, их динамика подвержена риску резких скачков.

"Рост обусловила очень хорошая отчетность за первое полугодие, а также, как мы считаем, заявление правительства о выделении средств на компенсацию процентов по нашим инвестициям", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

На прошлой неделе пресс-служба правительства РФ сообщила о выделении более 1 млрд руб. на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей "КАМАЗа". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было принято после его рабочей поездки на завод автопроизводителя в Набережные Челны в начале июня, по итогам которой Минпромторгу и Минфину было поручено предусмотреть дополнительное финансирование на планы по развитию "КАМАЗа", а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета.

Как сообщал автопроизводитель в своем годовом отчете, объем его инвестиций в 2021 году составит более 17 млрд руб., из которых на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд руб., более 4 млрд руб. - на НИОКР.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО по итогам I полугодия 2021 года составила 3,969 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 81,4% и составил 10,996 млрд руб. Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2021 года составил 2,982 млрд руб. Чистый долг группы увеличился до 88,311 млрд руб., что компания объясняет "реализацией крупного инвестиционного проекта по развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей".

Главным драйвером роста финансовых показателей "КАМАЗа" стало увеличение продаж грузовиков на внутреннем и внешнем рынках в годовом выражении на 45%, до 21,578 тыс. шт. "На фоне общей положительной динамики рынка в 2021 г. высокие финансовые показатели компании - это результат работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешная реализация инвестиционных проектов и достижения команды управленцев. Как и в предыдущие периоды, в приоритете было инновационное направление развития: мы стремимся к достижению высокого технического уровня, высокой эффективности продукции и технологий. Так, инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили почти 9 млрд руб. или 7,5% от выручки", - цитирует пресс-служба "КАМАЗа" гендиректора компании Сергея Когогина.

Выручка автопроизводителя за I полугодие 2021 г. составила 77,837 млн руб. (+60% г/г). "КАМАЗ" остается лидером рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, занимая на нем долю в 47%. Компания также отмечает, что ее выручка от сегмента автобусов, электробусов и спецтехники за отчётный период увеличилась на 47%, до 17,077 млрд руб.

"Положительные результаты в условиях жесткой конкуренции на рынке финансовых услуг продемонстрировал камазовский сегмент финансового лизинга. Доход составил 2,741 млрд руб. Рост в 32% к уровню аналогичного периода прошлого года достигнут за счёт высокого спроса на седельные тягачи нового модельного ряда и самосвалы, а также благодаря выгодным финансовым продуктам, привлекательным специализированным акциям", - добавляет автопроизводитель.