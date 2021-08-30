Дочь Сулеймана Керимова стала владелицей агрохолдинга в Дагестане

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дочь сенатора Сулеймана Керимова – Гульнара стала владелицей компании ООО "Алияк", реализующей проект создания животноводческого комплекса в Дагестане.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", теперь ей принадлежит 100% в уставном капитале компании, соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 27 августа. Прежним владельцем ООО являлся Джабраил Эседов.

ООО "Алияк" было зарегистрировано в Дагестане 13 апреля 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. По состоянию на 27 августа уставный капитал возрос до 266,798 млн рублей. Основной вид деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока.

В материалах администрации Сулейман-Стальского района республики сообщается, что эта компания реализует крупнейший в районе инвестиционный проект по производству мясомолочной продукции высокотехнологичной экокатегории.

Отмечается, что проект реализуется с начала 2021 года. В настоящее время в него входит ряд животноводческих и растениеводческих активов, расположенных на сельскохозяйственных землях села Орта-Стал и горной части Сулейман-Стальского района. В частности, построена молочно-товарная ферма на 400 голов крупного рогатого скота, овцеводческо-товарная ферма на 600 голов. В горной части района агрохолдинг разводит яков, к настоящему времени приобретено 350 яков из Кабардино-Балкарии. Экзотические для Сулейман-Стальского района животные уже дают потомство. В перспективе их поголовье будет увеличено до 600 голов.

Кроме того, в рамках проекта ведется реконструкция молочно-товарной фермы "Элегуьн". Будут созданы боксы для содержания коров, родильный бокс, доильные залы, молочный блок и выгульные площадки. В марте 2021 года в племзаводе в Нижегородской области были приобретены 49 голов нетелей Швицкой бурой породы, а также 500 голов мелкого рогатого скота.

Агропредприятие также содержит 180 лошадей, располагает 1,5 тыс. га пастбищ и сенокосных земель. Предприятие планирует довести поголовье крупного рогатого скота молочной породы до 400 и мясной породы – до 1 тыс. голов, мелкого рогатого скота – до 5 тыс. голов, а лошадей – до 200 голов. Завершить этот проект стоимостью 200 млн рублей планируется в 2024 году. Срок окупаемости составляет 5 лет.

Гульнара Керимова в настоящее время является владелицей нескольких компаний в Москве, не имеющих отношения к АПК: "Алеа-Эстейт", "Хоктон-Эстейт", "Бастион", которые, как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", занимаются предоставлением финансовых услуг.

Агрокомпания "Алияк" – не единственный актив семьи Керимовых в Дагестане. Структурам Саида Керимова, сына сенатора, в частности, принадлежит АО "Международный аэропорт Махачкала".