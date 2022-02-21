Компания дочери Сулеймана Керимова стала владельцем санатория в Дагестане

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Дагестанская компания "Алияк", принадлежащая дочери сенатора Сулеймана Керимова - Гульнаре, стала единственным владельцем санатория-профилактория "Кпул-ятар" в Сулейман-Стальском районе республики, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Прежде ООО "Алияк" принадлежало 20% в уставном капитале компании, еще 80% были у физлица Селима Абасова. В конце января доля "Алияк" выросла до 100%.

Санаторий-профилакторий "Кпул-ятар" занимается санаторно-курортным лечением и реабилитацией больных с заболеваниями костно-мышечной системы, нервной системы, кожными заболеваниями и др. На территории санатория расположены грязевые источники, сообщается на его сайте, также есть возможность лечения с нафталаном (особый вид нефти - ИФ).

Гульнара Керимова в августе 2021 года стала владельцем ООО "Алияк", реализующего проект по строительству животноводческого комплекса в Дагестане.

Проект реализуется с начала 2021 года. В него входит ряд животноводческих и растениеводческих активов, расположенных на сельскохозяйственных землях села Орта-Стал и горной части Сулейман-Стальского района. В частности, там построена молочно-товарная ферма на 400 голов крупного рогатого скота, овцеводческо-товарная ферма на 600 голов. В горной части района агрохолдинг разводит яков.

Кроме того, в рамках проекта ведется реконструкция молочно-товарной фермы "Элегуьн". Будут созданы боксы для содержания коров, родильный бокс, доильные залы, молочный блок и выгульные площадки. В марте 2021 года в племзаводе в Нижегородской области были приобретены 49 голов нетелей Швицкой бурой породы, а также 500 голов мелкого рогатого скота.

Агропредприятие также содержит 180 лошадей, располагает 1500 га пастбищ и сенокосных земель. Предприятие планирует довести поголовье крупного рогатого скота молочной породы до 400 и мясной породы - до 1000 голов, мелкого рогатого скота - до 5000 голов, а лошадей - до 200 голов. Завершить этот проект стоимостью 200 млн рублей планируется в 2024 году. Срок окупаемости составляет 5 лет.

Дочь сенатора в настоящее время является владелицей нескольких компаний в Москве, не имеющих отношения к АПК и санаторно-курортной деятельности: "Алеа-Эстейт", "Хоктон-Эстейт", "Бастион", которые, как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", занимаются предоставлением финансовых услуг.

В свою очередь, "Алияку" с сентября прошлого года принадлежит небольшая агрокомпания, расположенная также в Сулейман-Стальском районе республики - ООО "Стал 1".

Агрокомпания "Алияк" - не единственный актив семьи Керимовых в Дагестане. Структурам Саида Керимова, сына сенатора, в частности, принадлежит АО "Международный аэропорт Махачкала".