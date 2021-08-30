"Яндекс" запустил систему рассрочки в "Яндекс.Маркете"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил о запуске сервиса "Сплит", который позволит пользователям расплачиваться за товары "Яндекс.Маркета" в рассрочку. В перспективе компания намерена подключать к сервису и других партнеров.

Сейчас такая опция возможна для части пользователей для покупок у продавцов, которые используют службу доставки "Яндекс.Маркета". Первое время "Яндекс" не будет брать с продавцов комиссию за использование "Сплита", ее введут позднее.

При оформлении заказа пользователь будет оплачивать 25% стоимости товара, оставшаяся часть будет списываться с карты равными частями каждые две недели.

В "Яндексе" считают, что оплата по частям удобна покупателям и выгодна продавцам, поскольку позволяет увеличить средний чек заказа, привлечь больше клиентов и повысить продажи.

"Причем, несмотря на то что покупатель платит частями, продавец сразу получает всю сумму целиком", - говорится в пресс-релизе.

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