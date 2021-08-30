Акции "АЛРОСА" ускорили рост на новостях о дивидендах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Акции "АЛРОСА" к вечеру в понедельник ускорили рост и достигли уровней более чем двухнедельной давности на новостях о рекомендованных дивидендах за первое полугодие.

На Московской бирже акции "АЛРОСА" к 16:39 выросли до 138,13 рубля (+3%), объем торгов достиг 1,4 млрд рублей.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" ранее рекомендовал выплатить 8,79 рубля на акцию в виде дивидендов за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Отсечка по дивидендам - 19 октября этого года.