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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Акции "АЛРОСА" ускорили рост на новостях о дивидендах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Акции "АЛРОСА" к вечеру в понедельник ускорили рост и достигли уровней более чем двухнедельной давности на новостях о рекомендованных дивидендах за первое полугодие.

На Московской бирже акции "АЛРОСА" к 16:39 выросли до 138,13 рубля (+3%), объем торгов достиг 1,4 млрд рублей.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" ранее рекомендовал выплатить 8,79 рубля на акцию в виде дивидендов за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Отсечка по дивидендам - 19 октября этого года.

АЛРОСА рынок акций

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