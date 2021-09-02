Якутия ждет от АЛРОСА по итогам 2021 г больше дивидендов, чем в сумме за 2018-19 гг

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по итогам 2021 года выплатит акционерам больше, чем в сумме за 2018-2019 годы, предшествовавшие пандемии коронавируса, рассчитывает Якутия.

"Я очень доволен работой компании в этом году. Мы в прошлом году были в тяжелейшей ситуации, благодаря поддержке руководства страны мы выдержали самый тяжелый период, не обвалили цены, хотя снижение было достаточно серьезное и нас, и у De Beers, сохранили трудовые коллективы, сохранили производство", - сказал глава Якутии Айсен Николаев в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2021.

"В этом году рынок (алмазов - ИФ) очень хороший. Дивиденды мы ожидаем, что по итогам года будут больше, чем за 2018-2019 допандемийные годы вместе взятые. За второе полугодие прошлого года у нас свыше 70 млрд рублей дивиденды, по первому полугодию мы ожидаем дивиденды в районе 65 млрд рублей. Это очень хорошие цифры", - заявил руководитель региона.

За 2018 год дивиденды алмазодобывающей компании составили 73,9 млрд рублей, за 2019 год - 47,65 млрд рублей, то есть в сумме за два года - 121,55 млрд рублей. За первое полугодие 2021 года, как ожидается, "АЛРОСА" выплатит 64,74 млрд рублей (рекомендация набсовета - 8,79 руб./акция). Следовательно, Якутия исходит из того, что финальные дивиденды компании за 2021 год будут как минимум сопоставимы с промежуточными.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.