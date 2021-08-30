Siemens обсуждает с РЖД поставки водородных пригородных поездов Mireo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Siemens обсуждает с ОАО "Российские железные дороги" вопросы поставок пассажирских поездов на водородном топливе.

"(У германской компании - ИФ) есть разработки в этом направлении - платформа Mireo Plus H. Совместно с Deutsche Bahn в 2024 г. уже планируется использование этого поезда, идет (тестовая эксплуатация - ИФ) на пилотном участке. Я разговаривал с руководством РЖД, мы договорились рассмотреть эту тему", - заявил президент немецкого концерна в РФ Александр Либеров журналистам в кулуарах железнодорожного салона "Pro//Движение.Экспо".

"Тема водорода, наверное, будет уже "завтра", но понадобится какое-то время для разработки и создания инфраструктуры, а у Siemens есть полное решение всего цикла - от генерации до транспортировки, хранения водорода, заправки, и, естественно, сам поезд. Здесь у нас между Siemens Energy и Siemens Mobility (подразделения группы - ИФ) уже идет активная работа", - отметил топ-менеджер, добавив, что с компания готова "детально обсуждать" вопрос с "Российскими железными дорогами".

"В целом я вижу водород как интересный вид энергии в сочетании с аккумуляторами. Одни аккумуляторы достаточно сложны из-за температурных режимов - все-таки у нас достаточно большие колебания между "+40" и "-40" градусов, а для батарей низкие температуры (негативны - ИФ)", - сказал он.

По словам Либерова, с РЖД обсуждается вопрос использования таких составов на неэлектрифицированных участках. "В России их достаточно много и, конечно, в перспективе это возможность замещать дизельные локомотивы и поезда как раз на водородные", - заявил топ-менеджер.

"Понятно, что абсолютно все электрифицировать в короткие сроки просто экономически невозможно. Поэтому тема водорода активно сейчас обсуждается не только применительно к железнодорожному транспорту, но и вообще в целом как источник энергии", - отметил Либеров.

Конкретные потребности в такой технике, по его словам, "Российские железные дороги" пока еще не обозначают. "Сейчас много дискуссий, вырабатывание глобальной концепции. Идет какое-то назревание, как в свое время с цифровыми технологиями: говорили-говорили - потом наступил прорыв", - сказал Либеров, добавив, что "это не вопрос только железной дороги, нельзя его решить изолированно".

"Должна быть политика государства в этом направлении, целой группы регионов по решению вопросов выработки водорода, его хранения, транспортировки. Насколько я знаю, в российском правительстве эта тема активно обсуждается, создана рабочая группа. Мы как технологический партнер готовы поставлять, у нас есть уже готовые технологии, но дальше будет решение заказчика, по потребности", - заявил президент Siemens в РФ.

При этом он не исключил, что возможна и локализация производства техники в России. "У нас есть завод в Екатеринбурге (совместное предприятие "Уральские локомотивы" с группой "Синара" Дмитрия Пумпянского в Верхней Пышме Свердловской области - ИФ), поэтому я не вижу никакого препятствия для создания (там - ИФ) производства пассажирских поездов на водородном топливе", - сказал он.