Российский высокоскоростной поезд для ВСМ создадут в конце 2028 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Первый российский инновационный электропоезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) планируется произвести в конце 2028 года, сообщил журналистам президент Siemens в РФ Александр Либеров.

"По срокам, я сейчас не буду вдаваться во все этапы разработки, я думаю, что для конечного потребителя важно, когда этот поезд уже будет доступен для пассажирских перевозок, и так как план у нас - это конец 2028 года", - сказал он в кулуарах железнодорожного салона "Pro//Движение.Экспо".

По его словам, РЖД как конечный заказчик поездов согласовал этот срок. "Если, скажем, линия (ВСМ) будет готова раньше (в начале 2028 года - ИФ), у РЖД достаточно количество поездов сейчас в парке - это "Сапсаны", у которых узкое горлышко, на самом деле сейчас скорость не самого поезда, а возможности полотна. То есть их можно будет использовать не на 360 км в час, но на достаточно высокой скорости", - сказал Либеров, отвечая на вопрос о сроках готовности поезда и ввода в эксплуатацию ВСМ Москва-Петербург.

"2028 год на сегодняшний день - это то, что мы планируем, это очень амбициозный срок для разработки такого поезда, потому что мы с вами говорим про серьезные скорости - 360 км в час - это средняя скорость, а она может доходить до 400 км в час, что уже сравнимо с скоростями в авиаиндустрии. Естественно, здесь необходима система безопасности, система всей инфраструктуры, ее как раз очень важно сейчас определить. Кажется, что 2028 год еще достаточно далеко, но на самом деле это очень амбициозный временной план для такого поезда", - отметил он.

Говоря о стоимости поезда, Либеров отметил, что фактически она будет зависеть от концепции и конфигурации поезда. "То есть сколько вагонов он будет содержать, его характеристики и так далее. Сейчас пока оценить стоимость очень сложно, потому что это как раз именно то, что о чем мы начали разговаривать. Сначала - концепция, она естественно будет выражаться в какой-то экономической оценке", - пояснил он.

ОО "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область, совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens), планирует построить новый производственный комплекс по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Инвестиции в проект оцениваются в 10-12 млрд рублей. Ранее сообщалось, что опытный образец высокоскоростного поезда планируется изготовить в 2023 году, с 2025 года компания планировала начать их серийное производство.