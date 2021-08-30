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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ОАК в I полугодии сократила чистый убыток по МСФО в 36 раз

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2021 года сократило чистый убыток по МСФО почти в 36 раз относительно того же периода прошлого года, до 976 млн руб., следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 37%, до 134,5 млрд руб., себестоимость продаж - на 15%, до 96 млрд руб. Существенное давление на финансовый результат группы оказали управленческие и коммерческие расходы, которые составили 15,2 млрд и 14,9 млрд руб., соответственно.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец полугодия года составили 371,9 млрд руб. против 315,3 млрд руб. на конец 2020 года, относящиеся к ним кредиты и займы - 217,2 млрд против 176,6 млрд руб. Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода были на уровне 818,4 млрд против 812,9 млрд руб. на конец прошлого года, займы и кредиты - 383 млрд против 405,3 млрд руб.

У ОАК не было значительных остановок в работе или сбоев в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, сказано в отчете. В то же время из-за коронавируса мировые авиакомпании были вынуждены заземлить большую часть своей авиатехники, в связи с чем группа "может столкнуться с дополнительными рисками и неопределенностями, связанными с будущими последствиями кризиса для авиакомпаний и других участников отрасли", отмечает ОАК.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

ОАК

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