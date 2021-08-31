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"Яндекс" может консолидировать 100% "Яндекс.Такси" в течение 2 лет, потратив $2 млрд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" нарастит долю в ГК "Яндекс.Такси" до 71% (включая акции, зарезервированные для опционной программы), выкупив 4,5% у своего партнера - Uber, говорится в релизе интернет-компании.

По условиям сделки, "Яндекс" также получает право в течение двух лет приобрести оставшуюся долю Uber в "Яндекс.Такси" по цене в диапазоне $1,8-2 млрд.

"Яндекс" и Uber с 2018 года развивают ГК "Яндекс.Такси" как совместное предприятие, работающее в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенная компания MLU B.V. управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango.

"Яндекс" также объявил о выкупе у Uber нескольких направлений в совместных предприятиях.

Согласно сообщению компании, речь идет о направлении беспилотников, которое компании развивают в рамках СП Yandex Self-Driving BV, а также о "Яндекс.Еде", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Доставке" в рамках первого созданного СП MLU BV.

"В результате сделки "Яндекс" рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов", - отмечает компания.

Партнеры продолжат совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. В то же время российская компания в рамках реструктуризации MLU нарастит долю в СП до 71%.

Общая сумма сделки с учетом увеличения доли в MLU составит $1 млрд.

Условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получит право приобрести оставшуюся долю Uber в СП за $1,8-2 млрд.

Сделка не потребует одобрения акционеров, указывают в "Яндексе". Консолидацию направления беспилотников и увеличение доли в MLU планируется завершить в конце III квартала, выкуп доли "Яндекс.Еды", "Яндекс.Лавки" и "Яндекс.Доставки" - до конца года.

Закрытие сделки запланировано до конца 2021 года.

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