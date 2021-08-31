Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

Фото: Виктор Васенин/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" продолжает идти по пути одинокого воина на рынке экосистем. Если в прошлом году крупнейшей сделкой компании стало приобретение 100% "Яндекс.Маркета" в рамках "развода" со Сбербанком, то в этом году "Яндекс" решил взять в собственное управление такие привлекательные бизнес-единицы, как фудтех, логистику и беспилотники, договорившись о выкупе доли партнера - Uber Technologies.

К тому же, в перспективе двух лет "Яндекс" может выкупить долю и в СП в сегменте такси и каршеринга, однако за это ему придется заплатить американскому партнеру до $2 млрд.

Счастливы вместе

"Яндекс" и Uber создали совместное предприятие в 2018 году, тогда речь шла исключительно о такси-сегменте. Объединенный бизнес должен работать в качестве такси-агрегатора на территории РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

Партнерские отношения развивались стремительно, вовлекая в СП все больше направлений бизнеса. Сегодня группа "Яндекс.Такси" воспринимается как экосистема мобильности: доставка продуктов и еды из ресторанов, краткосрочная аренда автомобилей и самокатов, логистический бизнес - и все они объединены в одно суперприложение "Яндекс Go".

География за этот период также расширилась - компания вышла на рынки ЕС, Израиля и Африки.

Тем не менее, соглашение о создании объединенного бизнеса еще на момент подписания включало пункт о потенциальном выходе из совместного предприятия. У Uber не было права продавать долю в "Яндекс.Такси" без согласия "Яндекса" до февраля 2021 года. В свою очередь, у "Яндекса" после истечения этого срока было преимущественное право приобретения доли партнера.

Первое время этот пункт рассматривался, скорее, как способ хеджирования рисков, если цели СП не будут достигнуты. Тем не менее, чем ближе был срок истечения lock up, тем чаще топ-менеджеры "Яндекса" давали понять, что возможность наращивания доли в СП интернет-компанией не эфемерна. "Мы очень заинтересованы в увеличении доли и получении контроля над этим активом", - говорил экс-CFO "Яндекса" Грег Абовский.

К слову, такое заявление топ-менеджмент "Яндекса" сделал в разгар "развода" со Сбербанком. По всей вероятности, в компании уже тогда задумывались о желании самостоятельно развивать быстрорастущие сервисы.

Спустя несколько месяцев после этого "Яндекс" и Uber провели первую реструктуризацию СП. Направление беспилотников было выделено в отдельную компанию Yandex SDG, "Яндекс" получил 73%, Uber - 19%, оставшиеся акции пошли на мотивационную программу для сотрудников. Тогда же было принято решение о включении каршеринга в периметр первого СП MLU BV.

Сильный и почти независимый

Во вторник, 31 августа, было объявлено об очередной реструктуризации совместных предприятий "Яндекса" и Uber. Она будет состоять из двух этапов.

Первая часть предполагает, что "Яндекс" до конца III квартала получит 100% Yandex SDG, бизнеса по развитию беспилотников, выкупив 18,2% у Uber, а также 4,5% в основном СП с партнером. В итоговой конфигурации у "Яндекса" будет в нем 68,3%, а 2,8% будет зарезервировано под программы стимулирования менеджмента.

Консолидация беспилотников открывает "Яндексу" путь для глобального масштабирования этого бизнеса, считает аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин. Собственно, "Яндекс" уже начал работу по глобализации - в этом году компания заключила соглашение с американской GrubHub о предоставлении роботов-курьеров для доставки заказов в кампусах университетов США. В дальнейшем компания планирует вывести роботов на рынки Израиля и Южной Кореи.

Кроме того, единоличное владение Yandex SDG даст больше гибкости - и в плане возможности публичного размещения, и в плане стратегических партнерств, считает Мария Суханова из BCS.

Второй этап сделки планируется завершить до конца года, он подразумевает выкуп у партнера косвенной 33,5%-ной доли в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Доставке" и их полную консолидацию "Яндексом".

Общая сумма сделки составит $1 млрд и не потребует одобрения акционеров IT-компании.

"Ренессанс Капитал" оценивает совокупную выкупаемую долю в "Еде", "Лавке" и "Доставке" и 4,5% в СП в $1,2 млрд, и считает параметры сделки с Uber выгодными для "Яндекса".

В целом, большинство опрошенных "Интерфаксом" аналитиков считает, что реструктуризация, особенно выкуп фудтех-активов, поможет компании прийти к еще большей синергии с направлением e-commerce.

"С точки зрения развития этих активов, в общем-то, "Яндексу" будет проще, наверно, развивать их так, как ему хочется. Понятно, что за консолидацию компании придется заплатить некоторую цену. Сейчас сложно оценивать, насколько она большая или маленькая, учитывая, что все эти активы все-таки на ранней стадии развития", - говорит Константин Белов из "Уралсиба".

После закрытия сделки "Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получает право приобретения оставшихся 29% Uber в СП за $1,8-2 млрд.

Согласно обзору аналитиков Sova Capital, бизнес СП оценивается в $6,2-6,9 млрд. "Яндекс неоднократно напоминал, что был бы счастлив выкупить долю Uber, если бы цена была подходящей, и, похоже, им наконец удалось заключить выгодную сделку", - говорится в их обзоре.

Кэш всему голова

Сделка в $1 млрд не ударит по карману российской IT-компании - на конец II квартала остаток денежных средств "Яндекса" составлял $2,9 млрд. Однако при реализации опциона на выкуп доли в "основном" СП с Uber в будущем "Яндексу" может потребоваться дополнительное финансирование, считают в Газпромбанке.

Впрочем, для "Яндекса" это вряд ли окажется проблематичным: у компании богатый опыт привлечения средств. Летом 2020 года, в период раздела активов со Сбербанком, "Яндекс" провел SPO на $460 млн, а также частное размещение акций на $600 млн в пользу целой группы авторитетных инвесторов - ВТБ, Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Компания привлекала средства для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю.

В том же году компания разместила конвертируемые облигации на $1,25 млрд. Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75%. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 марта и 3 сентября. Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями "Яндекса", либо их сочетанием - по усмотрению компании.

Органический рост денежной "подушки" до 2023 года, который позволит иметь средства на балансе для выкупа доли Uber, также не исключается, считают в Raiffeisenbank. Однако сейчас компания активно инвестирует в e-commerce, что может отразиться на свободных ресурсах компании. Только в этом году будет вложено порядка $650 млн, в краткосрочной перспективе инвестиции планируются на сопоставимой основе.

"Если конъюнктура останется на том же уровне, как в прошлом и этом году, я думаю проблем не будет. Варианты, опять же, те же: бонды или акции. Как в конкретный момент будет привлекательнее, так, наверное, и сделают", - заключает Либин.