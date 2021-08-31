SEC допустила запрет платы за поток клиентских ордеров

Акции Robinhood упали в цене на 7%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США может полностью запретить практику платы за поток ордеров (payment for order flow, PFOF), заявил глава SEC Гэри Генслер в интервью Barron's.

Акции оператора платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets Inc., для которой PFOF является главным источником выручки, упали в цене почти на 7% по итогам торгов в понедельник.

Практика, при которой высокочастотные трейдеры платят брокерам за то, что последние перенаправляют им заявки своих клиентов для исполнения, является законной и долгое время была обычной для сектора. Маркет-мейкеры в данном случае зарабатывают на небольшой разнице между ценами покупки и продажи акций. В текущем году, на волне "разгона" акций GameStop Corp. и ряда других компаний, этой практикой заинтересовались регуляторы, пишет The Wall Street Journal.

В июне текущего года Генслер сообщал, что SEC проверяет PFOF, а также другие аспекты торговли на американском фондовом рынке. В интервью Barron's, опубликованном 30 августа, он четко дал понять, что проверка может привести к полному запрету этой практики, поскольку она ведет к конфликту интересов.

Итоги проводимой SEC проверки особенно важны для Robinhood, которая во втором квартале получила почти 80% выручки в качестве платы за перенаправление трейдинговым компаниям клиентских ордеров на покупку или продажу акций, опционов и криптовалют.

Брокеры утверждают, что клиенты выигрывают в результате перенаправления их заявок высокочастотным трейдерам, поскольку таким образом они получают наилучшие цены для покупки/продажи активов. Кроме того, практика PFOF дала Robinhood возможность отказаться от взимания комиссий за транзакции.

Цена акций Virtu Financial Inc., оператора электронной платформы, обрабатывающей заявки в том числе Robinhood и TD Ameritrade, упала на 3,9% по итогам торгов в понедельник.