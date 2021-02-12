Регуляторы США начали расследования из-за ситуации с акциями GameStop

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры США выясняют, был ли резкий рост цен на акции таких компаний, как GameStop Corp и AMC Entertainment Holdings Inc, в прошлом месяце связан с манипулированием рынком или другими противоправными действиями. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Департамент Минюста США, занимающийся вопросами мошенничества, и прокуратура Сан-Франциско пытаются получить данные от брокеров и соцсетей, которые стали центрами торговой активности, сообщили источники. Прокуроры запросили информацию у таких брокеров, как Robinhood Markets Inc., популярной онлайн-площадки, которую многие индивидуальные инвесторы использовали для торговли акциями GameStop и других компаний.

Бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, за две недели в январе взлетели до $483 с около $20. С того момента они подешевели примерно до $50. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций этих и ряда других компаний.

Помимо Минюста США расследованием ситуации также занимается Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), пишет WSJ. Регулятор начал предварительное расследование, чтобы выяснить, было ли совершено правонарушение, поскольку трейдеры, в том числе те, которые координировались на платформе Reddit, также сделали своей целью фьючерсы на серебро и крупнейший ETF, связанный с серебром, iShares Silver Trust, отметил один из источников.

Ранее сообщалось, что следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США также проверяют сообщения в социальных сетях и на форумах, чтобы выяснить, могла ли волатильность акций GameStop и ряда других компаний быть вызвана мошенническими действиями.

В свою очередь, комитет Палаты представителей США по финансовым услугам планирует провести слушание для выяснения обстоятельств ситуации с акциями GameStop 18 февраля. На слушание приглашен главный исполнительный директор Reddit Стив Хаффмен, который планирует его посетить, отмечает WSJ.

Некоторые считают, что инвесторы, объединившиеся на Reddit, в основном на форуме WallStreetBets, открыто манипулировали рыночными ценами, используя стратегию "pump and dump". Эта схема предусматривает, что трейдеры объединяют усилия для увеличения стоимости акций, как правило, за счет распространения ложной информации, а затем продают свои доли людям, которых смогли дезинформировать.

Для доказательства факта присутствия рыночной манипуляции, как правило, необходимо показать, что трейдеры прибегли к той или иной схеме для того, чтобы акции достигли определенной цены, и предприняли шаги для ее реализации.

Регуляторы и прокуроры могут выяснить, кто покупал и продавал акции, на основе данных, которые используют брокеры для установления личности тех, кто торгует. Между тем доказать, что эти люди делали те или иные заявления, будет сложнее, поскольку большинство инвесторов, говоривших об акциях GameStop на таких платформах, как Reddit, делали это анонимно.