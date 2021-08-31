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Рост ВВП Италии во II квартале ускорился до 2,7%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года ВВП Италии вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные статагентства Istat. В годовом измерении экономика страны выросла на 17,3%.

Оба показателя совпали как с предварительными оценками, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские расходы в минувшем квартале выросли на 3,4% в годовом выражении, вложения в основные фонды предприятий - на 2,4%.

Экспорт повысился на 2,3%, импорт - на 3,2%.

Итальянский ВВП в первом квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и упал на 0,7 относительно аналогичного периода 2020 года.

По итогам первого полугодия рост экономики составил 4,7% в годовом выражении.

Банк Италии ожидает подъема в целом в 2021 году на 5,1%. К допандемийному уровню, как ожидается, экономика вернется во втором полугодии 2022 года.

Италия Istat Банк Италии

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