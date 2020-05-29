Экономика Италии пережила сильнейшее в истории сокращение ВВП в I квартале

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экономика Италии в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3% относительно предыдущего квартала и на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat.

Это максимальное падение ВВП за все время с начала ведения статистики в 1996 году, что обусловлено резким сокращением экономической активности на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Предварительные данные указывали на сокращение экономики на 4,7% в поквартальном выражении и на 4,8% в годовом выражении.

В четвертом квартале 2019 года итальянский ВВП снизился на 0,2% относительно предыдущего квартала, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. При этом к четвертому кварталу 2018 года ВВП вырос на 0,1%.

Потребительские расходы в Италии в январе-марте снизились на 6,6% в поквартальном выражении, инвестиции бизнеса упали на 8,1%, госрасходы сократились на 0,3%. Объем импорта и экспорта уменьшился соответственно на 6,2% и на 8% к предыдущему кварталу.

Италия в марте оказалась в эпицентре пандемии коронавируса. Экономисты прогнозируют еще большее сокращение ВВП во втором квартале, который охватывает более длительный период всеобщей изоляции, введенной с целью сдерживания распространения COVID-19. Во второй половине года экономика, как ожидается, частично восстановится.

В последние недели в Италии стремительно падают как темпы распространения заболевания, так и число умирающих от него людей. Спортзалы, фитнесклубы и бассейны начали с понедельника, 25 мая, принимать своих первых клиентов благодаря старту нового этапа ослабления коронавирусных ограничений. На прошлой неделе в Италии открылись бары и рестораны.