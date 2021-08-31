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"Газпром" в 2021 году увеличит добычу газа до 510 млрд куб. м

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпромом" в 2021 году вырастет на 55 млрд кубометров газа до объема выше 510 млрд кубометров, сообщил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции.

По его словам, экспорт газа в 2021 году составит 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в 2020 году. В мае компания прогнозировала экспорт в 175-183 млрд куб. м газа.

Иванников сообщил также, что в 2021 году объем добычи конденсата составит 16 млн т, что примерно соответствует уровню 2020 года.

По его словам, средняя оценка цены газа в Европе на весь 2021 год - $270 за тыс. кубометров. Это соответствует более ранней оценке.

Газпром газ

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