Цена газа в Европе приблизилась к $650/тыс. куб. м

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в среду днем продолжила рост, взяв отметку 52,9 евро за кВт.ч, или $646 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник торги закрылись на отметке $600 за тысячу кубометров.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток 2". Вопросы регулирования работы магистрали сейчас находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.

Впрочем, в "Газпроме" дали понять, что запуск "Северного потока 2" не повлияет на уровень поставок российского газа в 2021 году. "Цифра 183 (млрд куб. м плана экспорта - ИФ) в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной. Ранее мы публиковали цифры о том, что мы теоретически допускаем, что до конца года цифра 5,6 млрд кубометров, которые могут успеть пройти по "Северному потоку 2", но глобально на годовой объем потенциальные изменения этой цифры не повлияют", - сказали в компании.