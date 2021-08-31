Полугодовая прибыль Globaltrans по МСФО снизилась на 41%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года чистая прибыль Globaltrans по МСФО снизилась на 41% в годовом исчислении, до до 4,2 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель оказался несколько лучше прогнозов. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения чистой прибыли группы приблизительно на 46%, до 3,8 млрд рублей.

Выручка Globaltrans в январе-июне снизилась на 9%, до 32,1 млрд рублей, скорректированная (без учета стоимости услуг соисполнителей) - на 14%, до 24,8 млрд руб. "Устойчивые ставки в сегменте нефтепродуктов и нефти смогли лишь частично компенсировать слабую ценовую конъюнктуру полувагонов", - пояснила группа.

В то же время, холдинг обращает внимание, что в конце II квартала (и далее в июле-августе) на фоне восстановления рынка ситуация в полувагонном сегменте "существенно улучшилась". Аналитики, между тем, ожидали более глубокого снижения скорректированной выручки в I полугодии на 15,5%, до 24,4 млрд рублей.

Рост операционных затрат холдинга при этом был удержан на уровне 1%. Уровень порожнего пробега полувагонов "остается повышенным, но стабильным" - на уровне 46%, "что отражает продолжающиеся корректировки грузовой и клиентской базы в связи с последствиями пандемии COVID-19", отмечает компания. Общий показатель по всем типам вагонов тоже не изменился - 52%.

Скорректированная EBITDA в январе-июне сократилась на 29%, до 10,4 млрд руб. Консенсус-прогноз этого показателя составлял 10,1 млрд руб. - на 31% меньше, чем в том же периоде 2020 г.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы более 70 тысяч единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).