Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Рынки акций Европы завершили последние торги лета в минусе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам последних торгов августа.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к сократился на 0,38% и составил 470,88 пункта.

Британский FTSE 100 уменьшился на 0,4%, германский DAX - на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 0,06% и 0,2% соответственно. Внимание инвесторов было приковано к порции опубликованных во вторник статданных.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,2% в июле. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в этом месяце до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Председатель ЦБ Австрии Роберт Хольцман заявил, что центральный банк должен начать рассматривать возможность сокращения выкупа облигаций и сосредоточиться на инструментах, которые помогут достичь целевого показателя инфляции в 2%, передает его слова Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, максимальными темпами с октября 2018 года, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Подъем относительно июля составил 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,1%, второго - на 0,5%.

Окончательные данные о динамике потребительских цен во Франции за август будут опубликованы 15 сентября.

Тем не менее, согласно данным Insee, экономика Франции во втором квартале выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительно подъем ВВП оценивался в 0,9%. Аналитики не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Тем временем в Германии количество безработных в августе уменьшилось на 53 тыс. - до 2,538 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица опустилась до 5,5% по сравнению с пересмотренными 5,6% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем ожидали в августе сокращения числа безработных на 40 тыс. и снижения безработицы до 5,6% с объявленного ранее июльского уровня в 5,7%, сообщает Trading Economics.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 вышли акции бельгийской биотехкомпании Galapagos NV (+7%).

Акции датского техинвестора Prosus NV выросли на 6,4% на новостях о покупке Prosus индийской платежной платформы BillDesk у IndiaIdeas.com Ltd за $4,7 млрд.

Канадская Zenith Energy Ltd. сообщила, что приобретет долю в нефтяном проекте OML 141 в Нигерии, после чего ее акции на лондонской бирже прибавили 2,6%.

Котировки бумаг французской химкомпании Arkema выросли на 6% на новостях о покупке компанией подразделения по производству адгезивов у американской Ashland Global Holdings Inc. за $1,65 млрд.

Стоимость германского медиагиганта Bertelsmann SE увеличилась на 0,43% после того, как компания опубликовала полугодовой финансовый отчет, в котором зафиксирован рост чистой прибыли.

По итогам торгов во вторник упали акции европейских авиакомпаний: Wizz Air (-2,5%), International Consolidated Airlines Group (-2,54%), Ryanair (-1,1%), Easyjet (-1,6%).

Днем ранее главный исполнительный директор германской Lufthansa Карстен Шпор сообщил журналистам, что авиакомпания готовится к тяжелой зиме из-за ожидаемой четвертой волны пандемии коронавируса, отмечает MarketWatch. Стоимость бумаг авиаперевозчика снизилась на 1,5%.

Акции британского концерна Bunzl Plc потеряли в цене 1,6% после того, как он сообщил о перебоях в цепочках поставок и нехватке рабочей силы и ресурсов на некоторых рынках в своей полугодовой отчетности.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Ростуризм продлил окно продаж туров с кэшбэком на две недели

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

РСПП призвал министров обсудить с бизнесом налоговый маневр для металлургов

Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

РБК продает компанию-владельца регистратора доменных имен Ru-Center

РБК продает компанию-владельца регистратора доменных имен Ru-Center

Акции "КАМАЗа" взлетели в цене на 40%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');