Рынки акций Европы завершили последние торги лета в минусе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам последних торгов августа.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к сократился на 0,38% и составил 470,88 пункта.

Британский FTSE 100 уменьшился на 0,4%, германский DAX - на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 0,06% и 0,2% соответственно. Внимание инвесторов было приковано к порции опубликованных во вторник статданных.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,2% в июле. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в этом месяце до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Председатель ЦБ Австрии Роберт Хольцман заявил, что центральный банк должен начать рассматривать возможность сокращения выкупа облигаций и сосредоточиться на инструментах, которые помогут достичь целевого показателя инфляции в 2%, передает его слова Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, максимальными темпами с октября 2018 года, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Подъем относительно июля составил 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,1%, второго - на 0,5%.

Окончательные данные о динамике потребительских цен во Франции за август будут опубликованы 15 сентября.

Тем не менее, согласно данным Insee, экономика Франции во втором квартале выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительно подъем ВВП оценивался в 0,9%. Аналитики не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Тем временем в Германии количество безработных в августе уменьшилось на 53 тыс. - до 2,538 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица опустилась до 5,5% по сравнению с пересмотренными 5,6% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем ожидали в августе сокращения числа безработных на 40 тыс. и снижения безработицы до 5,6% с объявленного ранее июльского уровня в 5,7%, сообщает Trading Economics.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 вышли акции бельгийской биотехкомпании Galapagos NV (+7%).

Акции датского техинвестора Prosus NV выросли на 6,4% на новостях о покупке Prosus индийской платежной платформы BillDesk у IndiaIdeas.com Ltd за $4,7 млрд.

Канадская Zenith Energy Ltd. сообщила, что приобретет долю в нефтяном проекте OML 141 в Нигерии, после чего ее акции на лондонской бирже прибавили 2,6%.

Котировки бумаг французской химкомпании Arkema выросли на 6% на новостях о покупке компанией подразделения по производству адгезивов у американской Ashland Global Holdings Inc. за $1,65 млрд.

Стоимость германского медиагиганта Bertelsmann SE увеличилась на 0,43% после того, как компания опубликовала полугодовой финансовый отчет, в котором зафиксирован рост чистой прибыли.

По итогам торгов во вторник упали акции европейских авиакомпаний: Wizz Air (-2,5%), International Consolidated Airlines Group (-2,54%), Ryanair (-1,1%), Easyjet (-1,6%).

Днем ранее главный исполнительный директор германской Lufthansa Карстен Шпор сообщил журналистам, что авиакомпания готовится к тяжелой зиме из-за ожидаемой четвертой волны пандемии коронавируса, отмечает MarketWatch. Стоимость бумаг авиаперевозчика снизилась на 1,5%.

Акции британского концерна Bunzl Plc потеряли в цене 1,6% после того, как он сообщил о перебоях в цепочках поставок и нехватке рабочей силы и ресурсов на некоторых рынках в своей полугодовой отчетности.