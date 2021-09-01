Сечин презентовал министру нефти и газа Индии проект "Восток Ойл"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с министром нефти и природного газа Индии Хардипом Сингхом Пури презентовал проект "Восток Ойл", который реализуется на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении "Ронефти".

"Игорь Сечин рассказал Хардипу Сингх Пури об основных параметрах проекта и его конкурентных преимуществах", - отмечается в пресс-релизе.

"Восток Ойл" является одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Он включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемое при участии индийских партнеров Ванкорское месторождение, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн нефти. К 2033 году уровень добычи в рамках проекта планируется на уровне 115 млн тонн нефти. Логистическим преимуществом "Восток Ойла" является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов. Среди совместных проектов "Роснефти" и индийских партнеров в России - добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1".

"Роснефть" также является акционером компании Nayara Energy, управляющей НПЗ в городе Вадинар и сетью АЗС в Индии. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 тыс. тонн в год. Также Nayara Energy планирует дальнейшее расширение сети АЗС в Индии - до 8 тыс. в ближайшие 3 года.

"Эти проекты позволили нам стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии. Объем взаимных инвестиций в проекты с участием "Роснефти" и индийских партнеров превышает 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту", - приводятся в сообщении слова Сечина.