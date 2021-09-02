Роснефть планирует привлечь итальянских партнеров для проекта "Восток Ойл"

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" рассчитывает на участие итальянских подрядчиков и поставщиков при реализации проекта "Восток Ойл".

"В апреле 2021 года было проведено road show. В road show "Восток Ойл" приняло участие более 40 итальянских компаний - потенциальных поставщиков-подрядчиков", - сообщила корпоративный секретарь в ранге вице-президента "Роснефти" Оксана Тарасенко в ходе бизнес-диалога Россия-Италия на Восточном экономическом форуме 2021.

"В настоящее время мы прорабатываем возможные деловые контакты с компанией, которая специализируется в области сооружения вахтовых поселков", - уточнила она.

"Мы уверены, что в будущем участие итальянских поставщиков и подрядчиков в проекте "Восток Ойл" сможет внести существенный вклад в торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Италией", - резюмировала Тарасенко.

"Восток Ойл" является перспективным проектом "Роснефти". Он включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемое при участии индийских партнеров Ванкорское месторождение, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн нефти. К 2033 году уровень добычи в рамках проекта планируется на уровне 115 млн тонн нефти. Логистическим преимуществом "Восток Ойла" является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.