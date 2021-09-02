Газпром к 2023 г направит на догазификацию Дальнего Востока до 18 млрд руб.

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" планирует провести догазификацию почти 180 населенных пунктов Дальнего Востока, сообщается в материалах к докладу зампреда правления компании Виталия Маркелова на Восточном экономическом форуме.

"Очень важный вопрос по догазификации. Для Дальнего Востока это не столь актуально, но тем не менее здесь также предстоит огромная работа - провести к 2023 году догазификацию там, где уже построены магистральные, межпоселковые и распределительные газопроводы", - сказал Маркелов на сессии "Повышение отдачи от нефти и газа для россиян".

В целом планируется направить на догазификацию округа 17,9 млрд рублей и подключить к газу свыше 37 тысяч домовладений, из которых порядка 11,2 тысяч приходится на Камчатский край, 9 тысяч - Сахалин, 8,7 тысяч - Хабаровский край, 4,6 тысяч - Якутию и 3,5 тысяч - Приморье.

Также в планах "Газпрома" к 2030 году удвоить уровень газификации Дальнего Востока - до 64,1% с 27,8% в 2021 году.