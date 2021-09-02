Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Газпром к 2023 г направит на догазификацию Дальнего Востока до 18 млрд руб.

Газпром к 2023 г направит на догазификацию Дальнего Востока до 18 млрд руб.
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" планирует провести догазификацию почти 180 населенных пунктов Дальнего Востока, сообщается в материалах к докладу зампреда правления компании Виталия Маркелова на Восточном экономическом форуме.

"Очень важный вопрос по догазификации. Для Дальнего Востока это не столь актуально, но тем не менее здесь также предстоит огромная работа - провести к 2023 году догазификацию там, где уже построены магистральные, межпоселковые и распределительные газопроводы", - сказал Маркелов на сессии "Повышение отдачи от нефти и газа для россиян".

В целом планируется направить на догазификацию округа 17,9 млрд рублей и подключить к газу свыше 37 тысяч домовладений, из которых порядка 11,2 тысяч приходится на Камчатский край, 9 тысяч - Сахалин, 8,7 тысяч - Хабаровский край, 4,6 тысяч - Якутию и 3,5 тысяч - Приморье.

Также в планах "Газпрома" к 2030 году удвоить уровень газификации Дальнего Востока - до 64,1% с 27,8% в 2021 году.

Газпром ВЭФ Дальний Восток

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов
Восточный экономический форум - 2021

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Цена газа в Европе вернулась к $600/тыс. куб. м

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

Новак заявил, что кабмин не видит рисков роста цен на бензин в РФ

Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');