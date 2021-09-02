Цены на нефть снижаются на итогах встречи ОПЕК+

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг после решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Министры отметили, что хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в четверг составила $71,38 за баррель, что на $0,21 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,04 (0,1%) - до $71,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,33 за баррель, что на $0,26 (0,38%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость контрактов увеличилась на $0,09 (0,1%) - до $68,59 за баррель.

"Страны ОПЕК+ не преподнесли сюрпризов рынку, сохранив добычу, и нефть дешевеет, поскольку опасения, связанные с распространением новых штаммов COVID-19, все еще сохраняются, это оказывает давление на глобальный спрос на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вин Сунгчил Юнь. "WTI продолжит торговаться выше $60 за баррель, однако подняться выше $70 за баррель ей будет трудно", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.