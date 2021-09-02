Нефть Brent подорожала до $72,02 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в четверг после первоначального снижения, связанного с решением министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 по московскому времени в четверг составляет $72,02 за баррель, что на $0,43 (0,60%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,97 за баррель, что на $0,38 (0,55%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Поддержку нефтяному рынку отчасти оказали данные, указавшие на резкое уменьшение запасов сырья в США, пишет MarketWatch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,17 млн баррелей - до 425,4 млн баррелей, свидетельствуют опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,29 млн баррелей и составили 227,21 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 136,73 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 550 тыс. баррелей.