"А-Проперти" уточнила, что изучает производство аммиака в дополнение к СПГ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная группа "А-Проперти" (владелец - основатель телекоммуникационного оператора Yota Альберт Авдолян) планирует построить завод в Хабаровском крае по сжижению природного газа (СПГ) на газовых ресурсах Якутии, а производство аммиака рассматривает как дополнение, заявили "Интерфаксу" в "А-Проперти".

Накануне министр энергетики РФ Николай Шульгинов, комментируя целесообразность перепрофилирования проекта под производство аммиака, заметил: "Такие предложения (по производству аммиака - ИФ) мы слышали".

Он сказал также, что "для дальнейшего развития проекта требуется уточнение запасов, после чего будет понятен точный возможный масштаб проекта".

"Производство аммиака рассматриваем как дополнение. И мы говорим не о просто производстве аммиака, а голубого аммиака с применением CCS технологий (технологий улавливания и захоронения CO2 - ИФ). При этом мы будем стремиться к производству углероднонейтрального СПГ", - подчеркнули в "А-Проперти", не став комментировать мощность и сроки ввиду ранней стадии изучения.

Формально проект реализует ООО "Глобалтэк", входящее в "А-Проперти". СПГ-проект планируется реализовать двумя этапами. На первом этапе компания намерена построить СПГ-завод на 8,9 млн т СПГ в год (двумя очередями по 4,5 млн т/г), производство конденсата составит 0,8 млн т/г, за это время будет построен газопровод из Якутии в с.Аян Хабаровского края протяженностью 1358 км с двумя компрессорными станциями (еще одну предполагается добавить на втором этапе), будет пробурено более 100 скважин, которые будут добывать 15 млрд куб. м газа в год. На втором этапе СПГ-мощности вырастут до 18 млн т/г, а по конденсату – до 1,5 млн т/г, добычные мощности – до уровня свыше 28 млрд куб. м газа в год.

Ранее в Минэнерго сообщали, что ЯТЭК рассчитывает построить СПГ-завод в 2026-2027 годах. Согласно проекту Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года завод ЯТЭК на 12 млн т/г может быть реализован при цене нефти в $80 за баррель и среднегодовом курсе доллара США в 2025 г. на уровне 71,2 рубля за доллар, а в 2035 г. - 78,8 рубля за доллар.

Ранее в "А-Проперти" говорили, что готовы строить магистральный газопровод из Якутии в Магаданскую область при условии государственного участия, поскольку стройка предполагается в сложных условиях – сейсмически активная зона, горные хребты, и поэтому компания рассчитывает на поддержку со стороны государства в размере 50% от расходов на строительство трубы.

"Якутский газовый проект (СПГ)" стоимостью более $10 млрд предполагает также прирост запасов на существующих (Средневилюйском, Мастахском, Толонском и Тымтайдахском) и близлежащих месторождениях, развитие добычной инфраструктуры, строительство производственных мощностей по переработке конденсата с возможностью производства моторного топлива или мини-СПГ на территории Якутии для нужд региона.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовые запасы ЯТЭК составляли 367 млрд кубометров природного газа и 17 млн тонн жидких углеводородов. Ежегодная добыча – 1,7 млрд кубометров газа и 100 тыс. тонн газового конденсата.