Рост акций "Якутской ТЭК" превысил 30% на корпоративных новостях

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рост акций "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК) в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил 30% (до 127,5 рубля за штуку) на корпоративных новостях. При этом объем торгов по данным на 14:13 по московскому времени составил почти 40 млн рублей.

"Якутская топливно-энергетическая компания" (подконтрольна "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) обсуждает с Минэнерго РФ варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", сообщил журналистам глава компании Андрей Коробов.

"Скажем так, решение финальное по конструкции не принято. Мы на регулярной основе делимся с Минэнерго всеми этапами нашего проектирования и геологоразведки. И мы надеемся, что в ближайшее время получится рабочая конструкция. Но, скажем так, для проекта такого размера, с учетом того, что этот проект прописан в Генеральной схеме до 2035 года Минэнерго, я думаю, что мы найдем рабочую конструкцию. Тем более, что финансовая устойчивость проекта достаточно хорошая, не требуется никаких мер государственной поддержки. Это абсолютно коммерческое решение", - сказал он.

Коробов уточнил, что в качестве вариантов "конструкций" рассматриваются как поправки в закон для экспорта с "Якутского СПГ", так и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом". На вопрос, готова ли компания к двум вариантам развития событий, Коробов сказал: "Конечно. Потому что и отношения с "Газпром экспортом" тоже могут быть интересные". Он подчеркнул, что во втором случае "Газпром" может выступить агентом. "Конечно, мы обсуждаем (с "Газпромом" этот вариант - ИФ). Модерирует весь этот диалог Минэнерго РФ", - добавил глава ЯТЭК.

Кроме того, ЯТЭК планирует в начале следующего года разместить акции на бирже. Акции ЯТЭКа котируются на "Московской бирже", однако free float у нее незначительный. Компания находится в третьем котировальном списке. "Мы хотим увеличить free float, называем это IPO", - сказал журналистам в кулуарах Тюменского форума глава ЯТЭКа Андрей Коробов. "Мы говорим про IPO на "Московской бирже", мы выпустим еще пакет акций. По размеру и стоимости компании мы сейчас консультируемся с фондовым рынком. Рассчитываем выйти с предложением в первом квартале следующего года", - сообщил он.

"Я хочу сначала договориться с банками, потом выйти (на рынок - ИФ). У меня есть одобрение от акционеров, мы обсуждение с мейджорами российскими ведём. По объемам (информация появится - ИФ) чуть позже, и по стоимости компании. Стоимость, думаю, будет хорошая", - отметил Коробов.