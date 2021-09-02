Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Оборот торгов "Мосбиржи" в августе вырос на 5,9% до 79,7 трлн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2021 года вырос на 5,9% по сравнению с августом 2020 года и составил 79,7 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в августе вырос на 9,8%, до 3,845 трлн рублей. В частности, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 4,8%, до 1,94 трлн рублей. Среднедневной объем торгов остался на уровне августа прошлого года – 88,3 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 15,6% и составил 1,9 трлн рублей.

Оборот торгов на срочном рынке вырос на 18,9%, до 11,8 трлн рублей или 163,4 млн контрактов (144,8 млн контрактов в августе 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 159,5 млн контрактов, опционными контрактами - 3,9 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец августа увеличился на 41,4%, до 954,8 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 7,4 раза и составил 228,2 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке сократился почти на 15%, до 23 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 6,5 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 16,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке "Московской биржи" составил 1 трлн рублей, или $14,2 млрд, по сравнению с 1,3 трлн рублей ($17,4 млрд) в августе 2020 года.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 17,5%, до 40,3 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 17,1%, до 23,7 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) вырос на 10,2%, до 7,2 трлн рублей.

Оборот торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 2,1 раза и составил 15,6 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 15,4 млрд рублей (3,7 т), серебром - 0,2 млрд рублей (2,9 т).

Московская биржа

Новости

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума
Восточный экономический форум - 2021

Путин заявил о нехватке врачей на Дальнем Востоке

Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Сбербанк отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор

Сбербанк отразил самую мощную в мире DDoS-атаку на финансовый сектор
Восточный экономический форум - 2021

Минпромторг РФ перезапустит льготные автокредиты не раньше 2022 года

Минпромторг РФ перезапустит льготные автокредиты не раньше 2022 года

Amazon намерен нанять 55 тысяч сотрудников

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');