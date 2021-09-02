Оборот торгов "Мосбиржи" в августе вырос на 5,9% до 79,7 трлн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2021 года вырос на 5,9% по сравнению с августом 2020 года и составил 79,7 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в августе вырос на 9,8%, до 3,845 трлн рублей. В частности, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 4,8%, до 1,94 трлн рублей. Среднедневной объем торгов остался на уровне августа прошлого года – 88,3 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 15,6% и составил 1,9 трлн рублей.

Оборот торгов на срочном рынке вырос на 18,9%, до 11,8 трлн рублей или 163,4 млн контрактов (144,8 млн контрактов в августе 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 159,5 млн контрактов, опционными контрактами - 3,9 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец августа увеличился на 41,4%, до 954,8 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 7,4 раза и составил 228,2 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке сократился почти на 15%, до 23 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 6,5 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 16,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке "Московской биржи" составил 1 трлн рублей, или $14,2 млрд, по сравнению с 1,3 трлн рублей ($17,4 млрд) в августе 2020 года.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 17,5%, до 40,3 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 17,1%, до 23,7 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) вырос на 10,2%, до 7,2 трлн рублей.

Оборот торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 2,1 раза и составил 15,6 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 15,4 млрд рублей (3,7 т), серебром - 0,2 млрд рублей (2,9 т).