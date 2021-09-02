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Активность розничных инвесторов на рынке акций РФ усилилась к концу лета

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы стали покупать акции РФ более активно, что привело к улучшению ликвидности на рынке в конце лета. Об этом свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по итогам завершившейся 1 сентября недели.

Как говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова, за последние несколько дней рост длинных позиций сильно ускорился – к концу лета на рынок устремились розничные инвесторы. Короткие позиции сократились – еще один признак улучшения настроений локальных инвесторов.

Институционалы также были настроены покупать - заявки на покупку почти на 25% превышали ордеры на продажу. "Таким образом, на прошлой неделе наши клиенты со всех сторон выступили чистыми покупателями. Напомним, у нас долгосрочно позитивный взгляд на российский рынок", - отмечает эксперт.

По данным исследования, за рассматриваемый период российские акции потеряли $42 млн в результате чистых оттоков из фондов ETF, ориентированных на Россию. Следуя недавней тенденции, именно российские ETF стали причиной в целом отрицательного значения, поскольку на этот раз потеряли почти $50 млн. Однако притоки от GEM ETF на прошлой неделе выросли почти до $10 млн – все еще очень мало, но показательно, говорится в отчете.

"Глобальные инвесторы в акции развивающихся стран, по всей видимости, все с большим оптимизмом смотрят в сторону этого класса активов. На таком фоне российский фондовый рынок на прошлой неделе установил новый многолетний максимум. Тактически с точки зрения импульса потоков текущая картина выглядит довольно нейтрально", - пишет Смольянинов.

Московская биржа

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