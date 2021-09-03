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"Финвижн" Аветисяна получит участок под IT-парк в Приморье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна сообщила, что подписала соглашение с институтами развития о поддержке при создании IT-парка в Приморском крае, о строительстве которого было заявлено еще в 2019 году, и о помощи в получении необходимого участка в специальном административном районе на острове Русский.

Дело Baring Vostok

Соглашение о сотрудничестве было подписано 3 сентября на ВЭФ-2021 с "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", "Корпорацией развития Приморского края" и Инвестиционным агентством Приморского края.

Предполагаемый объем инвестиций сохранился в пределах 1 млрд рублей.

"На сегодняшний день уже разработана концепция и архитектурное решение проекта. Следующий этап - получение земельного участка под строительство. Надеюсь, что подписание данного соглашения ускорит процесс выделения инвестиционной площадки, и мы сможем приступить к строительству", - отметил директор "Финвижн Холдингс" Юрий Гусев.

В рамках соглашения будет сформирована рабочая группа для координации взаимодействия сторон: федеральные и региональные институты развития пообенщали оказывать инвестору консультационную и иную необходимую информационную помощь в части, касающейся осуществления инвестиций на территории Приморского края.

Проект IT-парка с апарт-отелем, коворкингом, конференц-залами, общественно-торговой зоной и офисными помещениями планируется создать для организаций-резидентов, в том числе иностранных компаний. Цель проекта - привлечь инвестиции в экономику Приморья, способствовать устранению административных барьеров и продвигать положительный инвестиционный имидж региона.

В 2019 году "Финвижн", как первый резидент специального административного района на острове Русский, столкнувшийся при редомициляции с проблемой дефицита инфраструктуры, решил инвестировать в ее развитие.

В условиях корпоративного конфликта с Baring Vostok Майкла Калви, кипрская компания Finvision в 2018 году поменяла свое "место жительства" на остров Русский, офшорную зону России.

"Финвижн" Артем Аветисян Приморье Остров Русский ВЭФ-2012

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